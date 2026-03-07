Canlı
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsunspor, Süper Lig'de yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

        Giriş: 07.03.2026 - 09:21
        Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

        Kırmızı-beyazlı takım, ligde 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda 32 puan topladı.

        Ligde son iki haftadır beraberlik alan Samsun ekibi, Fenerbahçe maçını kazanarak çıkış yakalamak istiyor.

        Samsunspor'da sakatlıkları geçen Tanguy Coulibaly, Emre Kılınç, Afonso Sousa'nın forma giyip giymeyecekleri maç saatinde belli olacak.

        Sakatlıkları devam eden Jaures Assoumou ve Bedirhan Çetin ise Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.




        - Karadeniz ekibinde 7 oyuncu sarı kart sınırında

        Kırmızı-beyazlı takımda 7 futbolcunun 3'er sarı kartı bulunuyor.

        Zeki Yavru, Emre Kılınç, Yunus Emre Çift, Rick Van Drongelen, Logi Tomasson, Tanguy Coulibaly ve Olivier Ntcham bu maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki karşılaşmada kart cezalısı olacak.

        İki takım arasında sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan karşılaşma, 0-0 golsüz beraberlikle sona ermişti.

