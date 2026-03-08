Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Samsun'un İlkadım ilçesinde 2 katlı bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 12:55 Güncelleme:
        Samsun'da bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Samsun'un İlkadım ilçesinde 2 katlı bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yan binada bulunan vatandaşlar evlerindeki hortumla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Trump'tan Starmer'a: Artık uçak gemilerinize ihtiyacımız yok
        Trump'tan Starmer'a: Artık uçak gemilerinize ihtiyacımız yok
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        Silahıyla X-Ray cihazından geçip SGK avukatı öldürdü!
        Silahıyla X-Ray cihazından geçip SGK avukatı öldürdü!
        Hukuki zafer kazandı
        Hukuki zafer kazandı
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Trafik cezasıyla çözülen yasak aşk cinayeti!
        Trafik cezasıyla çözülen yasak aşk cinayeti!
        İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor
        İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        Nefes kesen operasyon
        Nefes kesen operasyon

        Benzer Haberler

        Salıpazarı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
        Salıpazarı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
        Başkan Türkel'den kadın personele 8 Mart kutlaması
        Başkan Türkel'den kadın personele 8 Mart kutlaması
        Atakum'da 'Kadınım Haklarımı Biliyorum' yarışmasıyla kadın haklarına dikkat...
        Atakum'da 'Kadınım Haklarımı Biliyorum' yarışmasıyla kadın haklarına dikkat...
        Samsun'da teravih namazı sonrası vatandaşlara ikramda bulunuldu
        Samsun'da teravih namazı sonrası vatandaşlara ikramda bulunuldu
        "Kahraman kurye" araç kundaklamaktan tutuklandı
        "Kahraman kurye" araç kundaklamaktan tutuklandı
        Samsun'da Yeşilay gönüllüleri iftar programında buluştu
        Samsun'da Yeşilay gönüllüleri iftar programında buluştu