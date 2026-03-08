Samsun'da bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Samsun'un İlkadım ilçesinde 2 katlı bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.



Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yan binada bulunan vatandaşlar evlerindeki hortumla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.







