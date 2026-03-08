Samsun'da bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Samsun'un İlkadım ilçesinde 2 katlı bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 08.03.2026 - 12:55 Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde 2 katlı bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yan binada bulunan vatandaşlar evlerindeki hortumla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri