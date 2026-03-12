Alaçam'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi
Samsun'un Alaçam ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Samsun'un Alaçam ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Osman Tural İmam Hatip Ortaokulu tarafından okulun konferans salonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmalarda, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin sembolü olduğu vurgulanırken, milli şair Mehmet Akif Ersoy’un vatan sevgisi ve fedakarlığı anlatıldı.
Programa, Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, daire amirleri veliler ve öğrenciler katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.