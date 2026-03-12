Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Salıpazarı'nda İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü kutlandı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 13:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salıpazarı'nda İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü kutlandı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.


        Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan slayt ve sinevizyon gösterileri sunuldu. Program kapsamında öğrenciler İstiklal Marşı’nın kabulünü ve Mehmet Akif Ersoy’u anlatan şiirler okudu.

        Program, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle sona erdi.

        Programa Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, Belediye Başkanı Refaettin Karaca, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Teğmen Erkan Çelikten, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        FBI'dan "İran California'ya saldıracak" iddiası
        FBI'dan "İran California'ya saldıracak" iddiası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        TFF cephesinden HT Spor'a yabancı VAR açıklaması!
        TFF cephesinden HT Spor'a yabancı VAR açıklaması!
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Kadının primi erkekten yüksek
        Kadının primi erkekten yüksek
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Oscar adaylarına 350 bin dolarlık hediye çantası
        Oscar adaylarına 350 bin dolarlık hediye çantası

        Benzer Haberler

        Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli adliyede
        Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli adliyede
        Samsun'da Trabzonspor otobüsünün taşlanmasıyla ilgili 3 polis açığa alındı
        Samsun'da Trabzonspor otobüsünün taşlanmasıyla ilgili 3 polis açığa alındı
        Alaçam'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü progra...
        Alaçam'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü progra...
        Havza'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü program...
        Havza'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü program...
        İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı
        İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı
        Samsun'da muhtarlar iftar programında bir araya geldi
        Samsun'da muhtarlar iftar programında bir araya geldi