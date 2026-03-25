Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun Şehir Hastanesinde Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi açıldı

        Samsun Şehir Hastanesi bünyesinde Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi hizmete sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 15:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kentte devlet hastaneleri bünyesinde bulunmayan Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi, Samsun Şehir Hastanesinde hizmet vermeye başladı.

        İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, servisin açılışında yaptığı açıklamada, Samsun'da sağlık hizmetlerinin gerek niteliği gerek erişilebilirliği açısından önemli bir adım atıldığını söyledi.

        Uras, "Samsun Şehir Hastanesinin açılmasıyla Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisini hizmete aldık. Servisimiz 10 yataklı, 5 yataklı ayaktan kemoterapi ünitesi ve 2 çocuk hematoloji ve onkoloji polikliniği ile hizmet vermeye başladı. Samsun'da bu hizmet yalnızca üniversite hastanesinde verilmekteydi. Onun da belirli kapasitesi vardı. Samsun'un aynı zamanda bölge merkezi olması nedeniyle talep fazlaydı ve karşılanamıyordu." dedi.

        Artık vatandaşların farklı kentlere gitmesine gerek kalmadığına dikkati çeken Uras, şunları kaydetti:

        "Samsun, bölgesinde sağlıkta 'amiral gemisi' konumunda. Anne babalar için evladının böyle bir hastalıkla karşılaşması büyük yıkımdır. Tedavi sürecinde il dışına gitmek, aileleri hem maddi hem de manevi açıdan ciddi şekilde yıpratmaktadır. Üstelik bu süreç tek seferlik bir tedavi ya da ameliyatla sınırlı değildir. Aylarca sürebilmektedir. Bu nedenle farklı bir şehirde bulunmak, aile birliği açısından da ciddi zorluklar doğurmaktadır. Samsun Şehir Hastanesinde bu hizmeti hem şehrimize hem de bölge halkına sunmak bizim için büyük gurur kaynağıdır. Servisin açılışına katkılarından dolayı Sağlık Bakanımıza ve Samsun Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Aydın'a teşekkür ediyoruz."

        Serviste 3 yaşındaki kızı tedavi gören Tuğçe Yılmaz ise Iğdır'dan geldiklerini anlatarak, "İlk olarak Amasya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tetkiklerimiz yapıldı. Akabinde Samsun Şehir Hastanesine sevk edildik. Burada olduğumuz için şanslıyız. Hekimler ve hemşireler çok iyi." diye konuştu.

        Açılışa, Samsun Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mahmut Ulubay, Samsun Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zuhal Keskin ile hastane çalışanları katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

