Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da "Hayalimdeki Meslek Projesi" devam ediyor

        Samsun'da yürütülen "Hayalimdeki Meslek Projesi" kapsamında, devlet koruması altındaki Onur, vatmanlık yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 15:37 Güncelleme:
        Çocukların Akademik Başarılarının Artırılması Eylem Planı çerçevesinde, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

        Bakanlık himayesinde koruma altında bulunan Onur, merak duyduğu meslekleri yerinde görmek amacıyla hafif raylı sistem işletmecisi Samulaş'ı ziyaret etti.

        Ziyaret sırasında bir vatman ve otobüs şoförü ile bir araya gelen Onur, her iki mesleğin teknik detayları ve sorumlulukları hakkında kapsamlı bilgiler aldı.

        Başlangıçta otobüs şoförü olma hayali kuran Onur, raylar üzerindeki ulaşımın disiplininden ve işleyişinden etkilenerek tercihini vatmanlıktan yana kullandı. Onur bir süre vatmanlık yaptı.

        Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu tür saha deneyimlerinin çocukların hedef belirleme ve gelecek planlama süreçlerine kritik katkılar sağladığını vurguladı.

        Gümrükçü, projenin temel amacının çocukların yeteneklerini desteklemek ve toplumla bağlarını güçlendirmek olduğunu belirterek, "Bakanlığımız, toplumun her kesimine hizmet sunarken geleceğe umutla bakan, öz güveni yüksek bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.






        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Daha 19 yaşındaydı... Kız meselesinde kurşun yağmuru!
        Daha 19 yaşındaydı... Kız meselesinde kurşun yağmuru!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Öğretmen baba ile kızı gözyaşına boğdu!
        Öğretmen baba ile kızı gözyaşına boğdu!
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        "20 kilo verdim"
        Benzer Haberler

        Samsun'da 18 kişinin yaralandığı feci kaza görüntülendi
        Samsun'da 18 kişinin yaralandığı feci kaza görüntülendi
        Koruma altındaki çocuğun şoförlük hayali vatmanlıkla taçlandı
        Koruma altındaki çocuğun şoförlük hayali vatmanlıkla taçlandı
        Samsun'da Astorya, İstiklal Meydanı ve Tanıtım Merkezi açılıyor
        Samsun'da Astorya, İstiklal Meydanı ve Tanıtım Merkezi açılıyor
        Samsunlu esnaf sahiplendiği kuzuyu iş yerinde de yanından ayırmıyor
        Samsunlu esnaf sahiplendiği kuzuyu iş yerinde de yanından ayırmıyor
        Samsun Şehir Hastanesinde Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi açıldı
        Samsun Şehir Hastanesinde Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi açıldı
        Başkan Kurnaz: "Gençler umut ve gurur veriyor"
        Başkan Kurnaz: "Gençler umut ve gurur veriyor"