Salıpazarı'nda çiftçilere bitki koruma ürünleri eğitimi verildi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde çiftçilere yönelik Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) Uygulama Eğitimi düzenlendi.





İlçede tarımsal üretimin kalitesini artırmak ve bilinçli tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla bir düğün salonunda gerçekleştirilen eğitime yaklaşık 700 çiftçi katıldı. Eğitimde, bitki koruma ürünlerinin doğru ve etkin kullanımı, uygulama teknikleri ile insan ve çevre sağlığının korunmasına yönelik hususlar ele alındı.



Program kapsamında ayrıca, ilgili mevzuat hakkında katılımcılara detaylı bilgilendirme yapılarak, tarımsal üretimde sürdürülebilirlik ve güvenli kullanım konularına dikkat çekildi.



Eğitime, Salıpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özdal, Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Gürsoy ve çiftçiler katıldı.



Yetkililer, benzer eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini belirterek, üreticilerin bilinçli tarım uygulamalarına yönlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.







