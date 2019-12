Bit pazarına ilgi yoğun Bit pazarına nur yağdı!

Samsun’un İlkadım ilçesinde her çarşamba ve pazar günleri kurulan bit pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. 'Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı' ata sözüne rağmen bit pazarına olan ilgi görenleri şaşırtıyor.

Atatürk Ortaokulunun yanındaki pazar yerinde kurulan pazarda birçok farklı ürün yer alıyor. Bit pazarı antika eşyalardan, elektronik cihazlara, ikinci el kıyafetlerden mutfak ve ev eşyalarına kadar bir çok ürün çeşitliliğine sahip. Çarşamba ve pazar günleri kurulan pazarda herkesin yer alma sebebi ise birbirinden farklı. Pazarda satış yapanlar arasında bazısı evde kullanmadığı eşyaları satmak için gelirken, bazısı yaşadığı geçim sıkıntısından ötürü eşyalarına burada alıcı bekliyor. Bu işi tek geçim kaynağı olarak yapan satıcılarda bu pazarda yer alıyor. Bit pazarı özellikle antika tutkunlarının farklı ürünler bulmak için baktıkları adreslerden bir tanesi. Bunun yanı sıra bit pazarında genellikle uygun fiyatlı ürün bulmak amacıyla ve 'bir gün ihtiyacım olur' diye düşünülerek alışverişler yapılıyor. İki gün açık olan pazara da ilgi yoğun oluyor.



"Herkesin ihtiyacına göre malzeme var"

20 yıldır bu işi yaptığını söyleyen pazarın müdavimlerinden Özcan Çalışkan, “Yaptığımız işi ben geri dönüşüm gibi görüyorum. Burada herkesin ihtiyacına göre malzeme var. Buradan para durumu iyi olmayıp geçimini sağlayanlar var burada. Burası iki gün açık her gün açık olsa yine burada iş olur” dedi.

Satışlardan memnun olduğunu söyleyen Ayten Çetin, “Sosyete pazarında daha güzel satışlar oluyor. Her kesim geliyor. Zengini fakiri ihtiyacı olan herkes geliyor. Bütün esnaf burada, antikacılar geliyor. İnşaat malzemelerinden tutun da ev malzemelerine kadar her şey var. Yok diye bir şey yok bu pazarda” diye konuştu.

Pazara alışveriş yapmaya gelen Adnan Turgut, “Burada eski ve nostaljik eşyalar bulabiliyorum. Bit pazarı dediğimiz yer burası. İsteyen gelir buraya alır gider. Ayakkabıdan tut giysiye kadar her şey var” şeklinde konuştu.

SAMSUN 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:14

YATSI 18:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.