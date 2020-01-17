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Dr. Tatar: “Jinekolojik check-up muayeneleri hayati önem taşıyor”

İHA

Kadın Hastalıkları ve Doğum Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Burak Tatar, jinekolojik checkupın (kontrol) yaşam kalitesini arttırdığını söyledi.

Dr. Tatar: “Jinekolojik check-up muayeneleri hayati önem taşıyor”

Kadın Hastalıkları ve Doğum Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Burak Tatar, jinekolojik checkupın (kontrol) yaşam kalitesini arttırdığını söyledi.
Samsun Büyük Anadolu Hastanesinden Opr. Dr. Burak Tatar, jinekolojik checkup hakkında önemli bilgiler verdi. Jinekolojinin kadın sağlığı ve hastalıklarını inceleyen bilim dalı olduğunu dile getiren Dr. tatar, “Son yıllarda uzayan insan ömrü ve bunun sonucunda artan jinekolojik problemler, kişiler tarafından yaşam kalitesinin arttırılması istemleri ve koruyucu tıbbın önem kazanması sonucunda rutin jinekolojik check up (kontrol) muayenelerini zorunlu hale getirmiştir” dedi.
Hastalık hakkında bilgiler veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Burak Tatar, “Jinekolog, hamilelik, dış hamilelik, düşük ve tekrar durumu, doğum öncesi ve sonrası kontrolleri, vajinada gerçekleşen kuruluk, vajinada oluşan enfeksiyon hastalıkları, vajinada oluşan mantarlar, klamidya hastalığı, sancılı adet dönemi ve düzensizliği, yumurtalıkta oluşan fibrokistler, menopoz çağı ve çözümleri, rahim ağzı hastalıkları, tüp bebek çözümleri, genital bölgede oluşan siğiller, idrar tutamama ve kontrolsüzlüğü işlemlerin yanı sıra teknolojinin tüm olanaklarından yararlanarak, kanserin erken teşhis ve tedavisi için hizmet vermekte, tüm jinekolojik operasyon, rahim kanseri, yumurtalık (over) kanseri, rahim ağzı kanseri (serviks), vulva kanseri gibi kliniğimizde bütün jinekolojik kanserlerin ameliyatları yapılmaktadır” diye konuştu.
Erken tanı ve tedavi yöntemine de değinen Dr. Tatar, şunları söyledi:
“Hastalıkta erken tanı ve tedavi önemlidir. Jinekolojik problemler yaşam kalitesini düşürmektedir. Rutin olarak yapılan jinekolojik checkup muayeneleri hayati önem taşımaktadır. Jinekolojik muayeneye de ilk olarak kadın hastanın öyküsü dinlenir. Jinekolojik muayeneden sonra şayet doktor gerekli görürse ultrason muayenesi de yapabilir. Günümüzdeki jinekolojik muayenelerin hemen hemen hepsinden sonra ultrason incelemesi yapılmaktadır.”

SAMSUN

17 Ocak 2020 Cuma

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