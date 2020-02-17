Kantar ve akaryakıt/LPG sayaç muayene başvurularında son 10 gün

– Türk Standartları Endüstrisi (TSE) Samsun Belgelendirme Müdürü Erol Kaygı, kantar ve akaryakıt/LPG sayaç muayene başvurularında son 10 güne girildiğini söyledi.

11 Ekim 2019 Tarih ve 30915 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan su dışında ki sıvılar için ölçme sistemleri ile bazı ölçü ve tartı aletlerinin muayene yönetmeliği gereği, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülmekte olan; muayene başvurularında son 10 güne gelindi. TSE Samsun Belgelendirme Müdürü Erol Kaygı, kantar ve akaryakıt/LPG sayaç muayene başvuruları için hakkında açıklamalarda bulundu.

Müdür Erol Kaygı, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Su dışındaki sıvıların miktarlarının sürekli ve dinamik ölçümü için ölçme sistemlerinin (Akaryakıt/LPG pompaları), sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemlerinin, akaryakıt hacim ölçek kaplarının, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan ölçü aletlerinin, hassas kütle ölçülerini, 5 kg'dan yukarı kütle ölçülerini, demir yolu yük ve sarnıçlı vagonlarını, maksimum kapasitesi 2000 kg’ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri ve aks kantarlarının muayenesi ile ilgili iş ve işlemler 1 Ocak tarihi itibarı Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılacaktır. Ticarete konu faaliyetler de kullanılan bahse konu ölçü aletlerinin muayene periyotları ilgili yönetmelik ile 2 yıl olarak belirlenmiş olup,2 yıllık muayene süresi dolan bahse konu ölçü/tartı aletleri ilgili başvuruların içinde bulunulan yılın şubat ayı sonuna kadar yapılması gerekmektedir. Kurum ve kuruluşlarımız, muayene başvurularını ‘e devlet’ üzerinden, TSE ana sayfasında yer alan başvuru portalından veya bulunduğunuz bölgede ki TSE belgelendirme müdürlük ya da temsilcilikleri aracılığı ile yapabilirsiniz. Muayene süresi dolan ölçü/tartı aletleri için muayene başvuru süresinin 29 Şubatta sona ereceğinden, bahse konu ölçü/tartı aletlerini kullanan kurum ve kuruluşlarımızın, her hangi bir cezai müeyyideye maruz kalmamaları, ticari faaliyetlerinin akamete uğramaması için bir an önce enstitümüze muayene başvurusunda bulunmaları büyük önem arz etmektedir.”

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