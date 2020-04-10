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Tekkeköy’de sokağa çıkan yaşlılar evlerine götürüldü Yaşlı vatandaşa erzak veren zabıta görevlileri, onu evine kadar bıraktı

İHA

Tekkeköy Belediyesi zabıta ekipleri, 65 yaş ve üstü sokağa çıkma yasağına rağmen dışarıya çıkan yaşlı vatandaşı uyararak, evine kadar bıraktı.

Tekkeköy’de sokağa çıkan yaşlılar evlerine götürüldü Yaşlı vatandaşa erzak veren zabıta görevlileri, onu evine kadar bıraktı

Tekkeköy Belediyesi zabıta ekipleri, 65 yaş ve üstü sokağa çıkma yasağına rağmen dışarıya çıkan yaşlı vatandaşı uyararak, evine kadar bıraktı.
Korona virüsü tedbirleri kapsamında uygulanan 65 yaş ve üstü sokağa çıkma yasağına rağmen Tekkeköy merkezine inen yaşlı bir vatandaş, Tekkeköy Belediyesi zabıta ekipleri tarafından evine kadar bırakıldı. Sokağa çıkma yasağını hatırlatan zabıta ekipleri, yaşlı vatandaşa kumanya da vererek, alınması gereken tedbirleri ve uyulması gereken kuralları bir kez daha hatırlattılar.
Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Korona virüsü tedbirleri kapsamında uygulanan 65 yaş ve üstü sokağa çıkma yasağına rağmen ilçemiz merkezine inen amcamızı belediyemiz zabıta ekipleri evine bırakarak sokağa çıkma yasağını hatırlattılar. Ayrıca amcamıza kumanya veren ekiplerimiz alınması gereken tedbirleri ve uyulması gereken kuralları bir kez daha dile getirdiler" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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