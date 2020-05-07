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Dr. Tepe: “Farenjit ve reflü kulak, burun, boğaz sıkıntılarına yol açabilir”

İHA

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Davut Tepe, tekrarlayan boğaz ağrısı ve boğazda yanmayla kendini gösteren kronik farenjit ile boğazda gıcıklanma, takılma hissi ve ses değişiklikleriyle karakterize boğaz reflüsüne dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Dr. Tepe: “Farenjit ve reflü kulak, burun, boğaz sıkıntılarına yol açabilir”

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Davut Tepe, tekrarlayan boğaz ağrısı ve boğazda yanmayla kendini gösteren kronik farenjit ile boğazda gıcıklanma, takılma hissi ve ses değişiklikleriyle karakterize boğaz reflüsüne dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyada küresel salgın haline dönüşen korona virüsü belirtilerinden olan boğaz ağrısı herkesin korkulu rüyası haline geldi. Büyük Anadolu Hastaneleri doktorlarından Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Davut Tepe, Ramazan ayı ile birlikte beslenme değişikliği gibi farklı durumlarda ortaya çıkan kronik farenjite boğaz ağrısı ve boğazda yanmayla kendini gösterdiğini, boğaz reflüsünde ise boğazda gıcıklanma, takılma hissi ve ses değişiklikleriyle ortaya çıktığını belirterek bu durumun birbirinden ayrılması gereken bir sağlık sorunu olduğunu söyledi.
Kronik farenjit ve boğaz reflüsü hakkında bilgi veren Opr. Dr. Davut Tepe, “Bugünler de en fazla görülen hastalık gruplarının başında; tekrarlayan boğaz ağrısı ve boğazda yanmayla kendini gösteren kronik farenjit ile boğazda gıcıklanma, takılma hissi ve ses değişiklikleriyle karakterize boğaz reflüsü gelmektedir. Gerek kronik farenjitte, gerekse boğaz reflüsünde sıklıkla altta yatan; mide problemleri ve beslenme alışkanlığındaki bozukluklar vardır. Oruç nedeniyle uzun süreli aç kalmak, iftarda hızla fazla miktarda besin tüketmek ve sahurda yemek yiyip takiben uyumak gibi durumlar; mide ve reflü problemlerinin dolayısıyla kronik farenjit ve boğaz reflüsü gibi kulak, burun ve boğaz rahatsızlıklarının artmasına zemin hazırlayabilir” dedi.
Hastalığın tedavi sürecinden de bahseden Dr. Tepe, şunları söyledi:
“Mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması nedeni ile oluşan bir hastalık olan reflü mide reflüsü ve boğaz reflüsü olarak ikiye ayrılır. Ramazan ayı ile birlikte özellikle bazı kişilerde sıklıkla görülen boğaz reflüsünde tedavi önemlidir. Boğaz reflüsü daha çok ses kısıklığı, boğazda takılma hissi, kuru ve inatçı öksürük, sıkboğaz temizleme hissi, geniz akıntısı hissi, yemeklerden sonra ve sabahları ağızda acıekşi tat ve zaman zaman kötü ağız kokusuna neden olmaktadır. Mide reflüsünden farklı olarak boğaz reflüsünde mide ağrısı, midede şişkinlik ve göğüs arkasında yanma her zaman olmaya bilir. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının babası gibi görülen farenjit dikkat edilmesi ve kısa sürede tedavisine başlanması gereken bir hastalıktır. Aksi takdirde bronşlara zarar verebilir ve kronik bir hal alır. Özellikle değişken hava koşullarında ortaya çıkan bu hastalıkla çetin bir mücadele gerektirebilir. Tedavi yöntemleri de faranjit türüne göre değişiklik gösterir. ‘BAH Alo Doktorum’ ile evinizden çıkmayarak direkt olarak uzman hekimlerimiz ile görüşüp sağlık sorunlarınızı ücretsiz danışabilirsiniz”
BAH Alo Doktorum hattına 0532 260 21 31 numarasından ulaşılabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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