Motosikletli kurye kazada yaralandı

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Samsun'da kaldırıma çarparak devrilen motosikletli kurye yaralandı.

Kaza, Baruthane Mahallesi Sahil Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir lokantada kurye olarak çalışan Özcan Ün (43) sipariş götürürken motosikletinin hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarpıp devrildi. Kazada yaralanan Özcan Ün, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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