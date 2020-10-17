Yılport Samsunspor - İstanbulspor: 0-3

O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

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SAMSUN,(DHA) STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Serkan Tokat, Deniz Turgut, Bersan Duran

SAMSUNSPOR: Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Yalçın Kılınç, Guido Koçer (Dk. 46 Gyasi), Oğuz Gürbulak, İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 69 Enes İslam İlkin), Muhsin Yıldırım (Dk. 49 Savicevic), Burak Çalık, Kerem Can Akyüz, Yameogo, Nadir Çiftçi (Dk.46 Ahmethan Köse)

İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Mehmet Yeşil, Eslem Öztürk (Dk. 70 Ali Dere), Onur Ergün, Etoga, Levent Ayçiçek (Dk. 90+2 Egehan Gök), Diouf (Dk. 84 İbrahim Yılmaz), Proca, Ali Yaşar (Dk. 84 Tayyip Ebrar Cumur), Abazaj (Dk. 70 Issah)

GOLLER: Dk.53 ve Dk.57 Proca, Dk.90 Issah (İstanbulspor)

SARI KART: Ali Yaşar (İstanbulspor)TFF 1'inci Lig'in 5'inci haftasında İstanbulspor, deplasmandaYılport Samsunspor'u 3-0 mağlup etti ve 12 puanla liderliğini sürdürdü. DHA-Spor Türkiye-Samsun

2020-10-17 15:57:18



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