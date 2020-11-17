U21 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 3 - Kosova: 0 (Maç sonucu)

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U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Türkiye evinde Kosova’yı ağırladı. Müsabakayı Türkiye 30 önde kazandı. Türkiye bu sonuçla U21 Avrupa Şampiyonası Grup 3'ü 13 puanla 4. sırada tamamladı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Güven’in ceza sahası dışından vurduğu sert şutu, kaleci Bisinger uzaklaştırdı.

58. dakikada Güven’in ortasında önce Halil’in kafa şutunu ardından da Erkan’ın şutunu Bisinger uzaklaştırdı.

64. dakikada defanstan dönen topuna tekrar kendisi vuran Berat'ın şutu filelerle buluştu. 30

66. dakikada defansın arkasına hareketlenen Jashari'nin şutu yandan auta çıktı.



Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Aleksei Matyunin xx, Dmitri Mosyakin xx, Aleksei Vorontsov xx

Türkiye: İrfan Can xx, Serkan Asan xx, Arda Kızıldağ xx, Atakan Çankaya xx, Cemali Sertel xx, Berat Özdemir xxx (Erdoğan dk. 83 x), Berkan Kutlu xx, Güven Yalçın xxx (İlker dk. 59 x), Erkan Eyibil xx (Melih dk. 71 x), Ali Akman xx (Burak dk. 59 x), Halil Dervişoğlu xxx (Yusuf dk. 71 x)

Yedekler: Ersin, Ömer Faruk, Ahmet, Ravil

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Kosova: Bisinger x, Kurtuluş xx, Sadriu x, Kapra xx, Kqiku xx, Hamdiu x (Zumberi dk. 90+2 ?), Zekaj x (Shabani dk. 46 x), Jashari xx (Selmani dk. 83 x), Baftiu x (İdrizi dk. 89 ?), Mustafa x (Kryeziu dk. 46 x)

Yedekler: Smakiqi, Limani, Veliu, Pllana,

Teknik Direktör: Rafet Prekazi

Goller: Halil (dk. 21), Güven (dk. 32), Berat (dk. 64) (Türkiye)

Sarı kartlar: Cemali, Halil (Türkiye), Shabani, Kqiku, Jashari (Kosova)

Kırmızı kart: Vitija (dk. 30) (Kosova)

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