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Kendini sokak hayvanlarına adadı, 71 yaşında veterinerlik okudu

DHA

Kendini sokak hayvanlarına adadı, 71 yaşında veterinerlik okudu


Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, emekli öğretmen Fevzi Uyar (71) hayatını adadığı sokak hayvanlarının tedavilerini de yapmak için 2 yıl önce başladığı Anadolu Üniversitesi Laborant Veteriner Sağlık Bölümü'nden mezun oldu. Uyar, beslediği hayvanları tedavi etmeye de başladı. Birçok hayvanseverin, sokak hayvanlarının tedavisi için veterinerlere borçlandığını belirten Uyar, "Artık birçok müdahaleyi kendim yapabiliyorum" dedi.
Samsun'da 42 yıl görev yaptıktan sonra emekli olan Biyoloji Öğretmeni Fevzi Uyar, kendini sokak hayvanlarına adadı. Yılandere ve Gürgendağ mevkiinde belirlediği noktalarda sokak hayvanlarını atık tavuk parçaları ve kuru mama ile besleyen Uyar, sayıları bine yaklaşan sokak köpeğini beslemeye çalışıyor. Uyar, hayvanseverlerle birlikte her ay 10 tona yakın tavuk kemiği ile kuru mama temin ederek günlük kamyonetiyle dağıtım yapıyor. Uyar'ı gören köpekler, kamyonetin peşine takılıyor, besleniyor.
LABORANT VETERİNER SAĞLIK OKUDU
Sokak hayvanlarının tedavilerini de yapmak isteyen Uyar, 69 yaşında başladığı Anadolu Üniversitesi Laborant Veteriner Sağlık Bölümü'nden bu yıl mezun oldu. Beslediği hayvanları tedavi etmeye de başlayan Uyar, aşılarını yapıyor, yaralarını pansuman ediyor. Okuduğu bölümü 4 yıla tamamlamayı hedefleyen Uyar, çevresinde sokak hayvanlarının dedesi olarak tanınıyor. Hayvanseverler Yasemin Yavuz ve Münevver Akın'ın destek olduğu Uyar, hayvanları beslemeyi sürdürüyor.
'HARIL HARIL DERS ÇALIŞTIM'
Yaklaşık 5 yıldır sokak hayvanları için mücadele ettiğini söyleyen Uyar, "İlk başladığımızda küçük çaplı bir mücadeleydi fakat zaman mücadelemiz büyüdü. Ayda 8-10 ton mama dağıtır hale geldik. Bazı şeyleri beceriyor olsam da, bir eksiklik hissediyordum. Kızımın da teşvikiyle, hayvan sevgimi okullu hale getirmek istedim. Kızım Adalet Bölümü okudu ben de Laborant Veteriner Bölümü'nü seçtim. 69 yaşında başladım bu bölüme ve harıl harıl ders çalışarak, 71 yaşında mezun oldum. Burada bazı köpeklerde çeşitli hastalıklar oluyordu. Uyuz, enfeksiyon kapma riski olan yaralarla karşı karşıya kalıyorduk. Elbette tedavi gerektiren canlarımızın hepsini veterinere götürüyoruz ama aşağı yukarı her hayvanseverin, veterinere 5-6 bin TL borcu birikmeye başlamıştı. 'Acaba bazı müdahaleleri kendim de yapabilir miyim?' diye düşünerek bu bölümü bitirdim. Çok şükür, iyi ki de bitirmişim" dedi. 
'İNŞALLAH 4 YILA TAMAMLAYACAĞIM'
2 yıl okuduğu okulu 4 yıla tamamlamayı düşündüğünü söyleyen Uyar, "Yaşım gereği biraz dinlenmem gerekiyor ama öyle de bir niyetim var. Arkadaşlarımın çoğu bana, 'dağdaki hayvanlara baktığın kadar bize baksana' diye şaka yapıyorlar. Hepsi çok memnun oldu benim bu bölümü bitirmemden. 'Boşver' diyenler de oldu ama ne yapacaksınız, biz doğru bildiğimiz yoldan devam ediyoruz. Bugün bir hayvanımızın kulağı şişmişti. Enfeksiyon riski taşıyordu ve antibiyotik yapılması gerekiyordu. Pandemi sebebiyle Terme ilçesinde yaşıyorum ve sürekli gidip geliyorum. O nedenle gün aşırı da olsa antibiyotik yapmam gerekiyor. Ona da böyle bir müdahalede bulundum" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA
2020-12-20 09:47:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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