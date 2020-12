Başkan Sandıkçı: "Canik yatırımların merkezi olacak"

Her alanda gelişen ve vatandaşa hizmet odaklı yatırımların hızla arttığı bir Canik olma yolunda çok önemli çalışmalara ara vermeksizin devam edildiğini söyleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik Irmak Polis Merkezi ilçemize hayırlı olsun” dedi.

Canik halkının her zaman ve her koşulda en iyisini hak ettiğini ifade eden Sandıkçı, "Mevcut karakol artık tam anlamıyla yeterli gelmiyordu. Devletimiz bu önemli yatırım ile hem huzurumuzun güvencesi emniyet güçlerimize hem vatandaşlarımıza hem de ilçemize verdiği değeri bir kez daha göstermiştir. Öncelikle ilçemize her anlamda katkı sağlayacak bu önemli yatırım için emeği geçen herkese sevgili Canik halkı adına teşekkür ederim. Yaklaşık 2 bin metre karelik bir alana kurulacak ve zeminle birlikte 4 kat olacak bu dev proje için, Canik’e verdiği değeri her seferinde ortaya koyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Canik birçok alanda yatırım almaya devam edecektir. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın” diye konuştu.

Gerek mimari yapısı ve gerek kullanım alanı ve içeriğiyle şehrin en özel karakolu olacak projenin örnek olacağını önemle vurgulayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Tek bir hedefimiz var. Vatandaş odaklı bütün hizmet başlıklarının en üst seviyede olduğu bir Canik ilçesi oluşmasıdır. Bizim bütün yol haritalarımız merkezine insanı alan çalışmalardır. Bu noktadan hareketle ilçemize bu yatırımın gelmesi için emek sarf eden başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Genel Başkan Yarımcımız Çiğdem Karaaslan’a, milletvekillerimize, valimize, emniyet müdürümüz olmak üzere emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. İlçemiz çok önemli bir eksiğini, yine çok önemli ve bütün ülkemize örnek olacak bir proje ile giderecektir. Şartlar ne kadar zorlu olursa olsun ilçemize olan yatırımlar artarak devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.