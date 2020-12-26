Samsun'da cadde ve sokaklar boş kaldı



Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)-SAMSUN'da sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, Samsun'da vatandaşlar evlerinde kaldı. Cadde ve sokaklar ile meydanlar sessizliğe bürünürken, ana güzergahlarda polis ve jandarma ekiplerince kontrol noktaları oluşturuldu. Ekipler, araçları durdurup, sürücüler ile yolcuların izin belgelerini kontrol etti. Ayrıca durdurulan araçlardaki vatandaşların HES kodu sorgulaması da yapıldı. Bazı vatandaşlar ise evlerine yakın market ve fırınlara giderek, ihtiyaçlarını karşıladı.DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY

2020-12-26 12:38:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.