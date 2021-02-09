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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aynı kaderi yaşayan acılı aileler Ankara’da buluştu

İHA

Aynı kaderi yaşayan acılı aileler Ankara’da buluştu

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden bisiklet sürücüsü Nuri Can Beyazpınar ile Ankara'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden bisiklet sürücüsü Umut Gündüz'ün aileleri Ankara'da bir araya geldi.
25 Haziran 2020 akşamı Kumcağız Mahallesi Suat Kılıç Bulvarı'nda meydana gelen kazada, ilçe merkezine seyir halinde olan Mehmet Akif E. idaresindeki 55 JP 548 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen 17 yaşındaki Nuri Can Beyazpınar'ın kullandığı bisikletle çarparak ölümüne neden olmuştu. Kaza sonrası Bafra Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde motosiklet sürücüsünün yapılan idrar tahlilinde uyuşturucu maddeye rastlandığı belirlenmişti.
Kazayla ilgili aynı kaderi yaşayan 19 yaşındaki Umut Gündüz de 15 Temmuz 2020 tarihinde 23.30 sıralarında Ankara 75. Yıl Şehir Hipodromu yanındaki yoldan Eryaman istikametine bisikletiyle ilerlerken, arkasından gelen aracın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olay yerinden kaçan sürücü polis ekiplerince yakalanmış ve alkollü olduğu tespit edilmişti.
21 gün arayla aynı kaderi paylaşan Nuri Can Beyazpınar’ın babası Metin Beyzpınar, annesi Yasemin Beyazpınar, kazada hayatını kaybeden 19 yaşındaki bisiklet sürücüsü Umut Gündüz’ün Ankara’daki evlerine giderek anne Asuman Gündüz ve baba Menderes Gündüz’ü ziyaret etti. Acılı aileler Ankara'da birbirlerine başsağlığı dileyerek suçluların gereken cezaları almasını istedi.

"Bu düzen böyle gitmemeli, muhakkak değişmeli"
Kazada hayatını kaybeden bisiklet sürücüsü Nuri Can Beyazpınar’ın babası Metin Beyazpınar, "Nuri Can’ın durumunu çıkan haberlerden takip etmişler. Bu tür davalarda suçluların cezalandırılmadığını düşündüklerini söylediler. Özellikle trafik yolunda oluşan ölümlü kazalarda daha caydırıcı, daha büyük cezalar olması gerektiğini topluma kabul ettirmek ve birlikte hareket etmek için konuşarak fikir alışverişi yaptık. Bu düzen böyle gitmemeli, muhakkak değişmeli. Bisikletçiler için yollar yapılması gerektiği, bunun için iletişime geçerek projelerin geliştirilmesi gerektiği konularında fikir alışverişinde bulunduk. Organize hareket edilirse, herkes birbirine destek verirse o zaman bu gelişmelerin daha iyi olacağını konuştuk. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 53,6 kilometrelik bisiklet yolu projesinin Milli KütüphaneBeşevler güzergahında tamamlanan 2,5 kilometrelik 1. etap bisiklet yolunda, hayatını kaybeden Umut Gündüz adının yaşatılması için adı verilmiş. Biz de Bafra’da Sedde Yolu'nda yapılan bisiklet yoluna oğlumuzun isminin verilerek yaşatılmasını istiyoruz. Oğlumun ölümüne neden olan motosiklet sürücüsüne, 2 Mart'ta Bafra Adliyesi'nde görülecek olan mahkemede gerekli cezanın verilmesini talep ediyoruz” dedi.

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