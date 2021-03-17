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Büyükşehir-OMÜ iş birliği OMÜ ve Büyükşehir arasında iş birliği protokolü imzalandı Bilim, kültür, sanat, edebiyat, sosyal ve ekonomik alanda ortak projeler geliştirilecek Başkan Demir: "Çok fayda, az maliyeti bir protokol" Rektör Ünal: "OMÜ bu kentin değeridir"

İHA

Büyükşehir-OMÜ iş birliği OMÜ ve Büyükşehir arasında iş birliği protokolü imzalandı Bilim, kültür, sanat, edebiyat, sosyal ve ekonomik alanda ortak projeler geliştirilecek Başkan Demir: "Çok fayda, az maliyeti bir protokol" Rektör Ünal: "OMÜ bu kentin değeridir"

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) arasında iş birliği protokolü imzalandı.
İmzalanan protokol ile Büyükşehir ve OMÜ arasında stratejik planları doğrultusunda bilim, kültür, sanat, edebiyat, sosyal ve ekonomik projeler geliştirilmesi hedefleniyor.
Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda protokol metnini Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, imzaladı. Düzenlenen iş birliği ile yer alan çalışmalar, tarafların görev ve hizmet alanlarına göre yapılacak planlamalar ve sağlanacak mutabakatlarla yürütülecek. 3 yıl geçerli olan protokol ile yapılacak olan faaliyetler, iki kurum temsilcilerinden oluşan 5 kişilik koordinasyon kurulu tarafından yürütülecek.
Protokolün Samsunluların hayatına her anlamda dokunduğunu ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bu protokol 10 maddeden oluşuyor ama 1 milyon 350 bin insanımızın hayatına dokunuyor. Çevre, iklim değişikliği, su, tarım, tarımsal üretim, sosyal, kültürel ve tarihi alanlarda çalışmaları kapsayan çok geniş kapsamlı bir protokol. Bununla ilgili Büyükşehir Belediyemizin yapacak olduğu çalışmalarda Ondokuz Mayıs Üniversitemizin tüm imkan ve insan kabiliyetlerinden istifade edecek, ortak çalışma yapılabilecek bir protokol. Bu protokol ile bir yerel yönetim ile köklü bir üniversitenin en kapsamlı imzalanıp sözde kalmayan, eyleme geçecek olan bir protokol. Bu konularla ilgili çalışmaların bir kısmını başlattık. Şu an gelecekte bunları arttırarak ve çeşitlendirerek çok vizyoner projelerle birlikte inşallah hayata geçireceğiz. Bu protokolün bir özelliği de imkanları birleştirip çok fayda, az maliyeti nitelikli bir emeği hedefleyen bir protokol. Protokol için çok değerli hocama teşekkür ediyorum" dedi.
Maddi imkanları kullanmaksızın tarafların imkanlarını kullanarak kısa sürede üretime dönüştürmek istediklerini belirten OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Bu sadece bir iyi niyet gösterisi değil. Yapılacak olan bütün faaliyetlere altlık oluşturacak çerçeveli bir protokol. Bu anlamda özel olarak görüyoruz. Alt yapıda zaman ve emek kullanırken maddi imkanları harcamaksızın tarafların elindeki imkanları kullanarak kısa sürede üretime dönüştürecek. Öncelikle kent açısından kentin kültürüne, tarihine, ekonomisine, refahına ve huzuruna katkı sağlayacak. Biz üniversitenin mevcut imkanlarını özellikle bir zihin olarak kentin tanıtımı konusunda, özgüven ve aidiyet bilincinin güçlenmesi, bunun da tarihle, kültürle, edebiyatla güçleneceğine inanıyoruz. Ondokuz Mayıs Üniversitesi bu kentin değeridir. Bu değer kendi içerisinde bulundu kente değer katmayı bir borç olarak, bir vazife olarak görüyoruz. Bu protokol ile daha hızlı nasıl hareket edeceğimizi, daha kalıcı hizmet ve çalışmaları nasıl üreteceğimizi konuşacağız. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.
İmza töreninde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ve Genel Sekreter Yardımcısı Zunnube Albayrak, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili İdris Akdin hazır bulundu.

Protokol kapsamında yapılacak çalışmalar şunlar:
"Kentin ekonomi, tarih, sanat, kültür, edebiyat, bilim, çevre, sağlık, hayvan refahı, siyaset ve sosyal sorumluluk bağlamında proje üretmek, uygulamak. Değişen çevre ve iklim şartlarına duyarlı, sürdürülebilir, doğal yaşam döngüsüne uygun kente hatta bütün insanlığa katkı sağlayabilecek projeler üretmek ve uygulamak. Kentin gelişimine katkı sağlayacak ARGE ve Bilgi transferini planlamak ve desteklemek. İlin kültür ve refah düzeyinin yükseltilmesi ve ülke ekonomisine olan katkısını artırmaya dönük projeler geliştirmek ve uygulamak. İlin tarım ve hayvancılığı ile bunlara dayalı sanayisini geliştirmeye dönük projeler üretmek. İlin bütün ilçe ve köyleriyle birlikte kalkınmasına katkı sağlayacak vizyoner çalışmalar yapmak. Gençlik ve marka oluşturacak sportif faaliyetlere katkı sağlayacak projeler üretmek ve desteklemek. Bağımlılıkla mücadele bağlamında proje üretmek ve desteklemek. İstismar, şiddet, dezevantajlı gruplar, kadın ve aile vb. konularda sosyal sorumluluk projeleri üretmek ve desteklemek. Yerel üretim ve istihdamı güçlendirecek çalışmalar yapmak."

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