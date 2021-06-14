Atakum Belediyesi dayanışmayı büyüttü Atakum Belediyesi’nden Kavak’a gezici mağaza Başkan Deveci: "Herkesin elini tutmaya çalışıyoruz"

Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi, Kavak’ın Tabaklı Mahallesi’nde gezici mağaza açarak ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Samsunluların paylaştıklarını yine Samsunlulara ilettiklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “İhtiyacı olmayanlardan ihtiyacı olanlara aktarıyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz ama bu zor süreci hafifletmeye, herkesin elini tutmaya ve omzuna elimizi uzatmaya çalışıyoruz” dedi.

Atakum Belediyesi, faaliyetleriyle ihtiyaç sahiplerine dayanışma elini uzatan Paylaşım Merkezi’nin (PAYMER) gezici mağazalarını Atakum dışına da ulaştırmaya başladı. Kavak’ın Tabaklı Mahallesi’nde açılan mağaza ile Samsunlu hayırseverler tarafından bağışlanan kadın, erkek, çocuk kıyafetleri, ayakkabılar ve oyuncaklar ihtiyaç sahibi yurttaşlara ulaştırıldı. Mağazanın açıldığı mahalleyi ziyaret eden CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ile eşi Av. Gülay Deveci, CHP Kavak İlçe Başkanı Şakir Altun, İYİ Parti Kavak İlçe Başkanı Ali Demirhan, burada Tabaklı Mahallesi Muhtarı Üzeyir Etli ve vatandaşlarla bir araya geldi. Açılan gezici mağazaya ise mahalleliler tarafından yoğun ilgi gösterildi.



"İhtiyaçlı alanlara ulaşıyoruz"

Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi’nin aracılık yaptığını belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Samsunlular, Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi’ne ikinci el eşyalarını, kendilerine küçük gelen, giyemedikleri veya bir kısmı yeni kıyafetleri bağışlıyorlar. Paylaşım Merkezimiz hem Atakum sınırları içinde hem de Atakum dışında tüm ihtiyaçlı alanlara ulaşıyor. Samsunluların, Atakumluların paylaştıklarını Samsunlulara iletiyoruz, aracılık yapıyoruz. Buradaki emek ve buradaki her şey Samsunluların. Biz de ihtiyacı olmayanlardan ihtiyacı olanlara aktarıyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz ama bu zor süreci hafifletmeye, herkesin elini tutmaya ve omzuna elimizi uzatmaya çalışıyoruz. Atakum Belediyesi tüm olanaklarını hem Atakum’a hem de Samsun’un diğer ilçelerine ulaştırmaya çalışmaya devam edecek” dedi. Tabaklı Mahallesi Muhtarı Üzeyir Etli ise, mağazada emeği geçen herkese mahalleliler adına teşekkür etti.

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