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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana Demirspor ve Tuzlaspor’a şike iddiasıyla suç duyurusu yapıldı

İHA

Adana Demirspor ve Tuzlaspor’a şike iddiasıyla suç duyurusu yapıldı

TFF 1. Lig'de geçen sezonunun bitimine 3 hafta kala liderlik mücadelesi verilirken Samsunspor, Adana Demirspor, Tuzlaspor üçgeninde gündeme gelen şike iddiaları ile ilgili bir avukat tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu yapıldı.
Samsunlu olup İstanbul'da yaşayan Av. Hüseyin Melih Güneysu tarafından yapılan suç duyurusunda Adana Demirspor Kulübü yöneticileri ve ilgili oyuncuları, Tuzlaspor Kulübü yöneticileri ve ilgili diğer oyuncuları, Nafiz Hacıalioğlu, Tuzlaspor Kulübü oyuncusu Anıl Karaer ve Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri şüpheli olarak gösterilirken, iddialar şöyle sıralandı:

“Türkiye Futbol Federasyonu 1. Ligi 20202021 sezonunun 31. Haftasında ligin bitimine son 3 hafta kala Samsunspor ve Adana Demirspor kulüpleri 61 eşit puanla ikincilik ve üçüncülük koltuklarını paylaşırken Giresunspor 63 puanla birinci sırada mücadele etmektedir. TFF 1. Ligi'nin şampiyonunu belirleyecek en kritik haftalarından 32. haftada 25 Nisan 2021 tarihinde saat 20:30'da Tuzlaspor Adana Demirspor ve yine aynı saatte Samsunspor Boluspor karşılaşması düzenlenmiştir. Şüpheliler anılı müsabakaların öncesinde ve sonrasında TFF Disiplin Talimatı 56. Maddesi'ne, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine İlişkin Kanunun 11. Maddesine ve sair diğer hükümlere, Türkiye Futbol Federasyonu Yetkilileri ise Türk Ceza Kanunu'nun 257. Maddesi ve sair diğer hükümlere aykırı davranarak suç işlemiş olduğundan işbu suç duyurusu dilekçesini savcılığınıza sunmaktayız.”
Yapılan suç duyurusunda, Tuzlaspor Kulübü’nün 32. hafta karşılaşması Adana Demirspor maçına 24 saat kala beş tane as kadro oyuncusunu kadro dışı bırakması ve kulübün teknik direktörü Suat Kaya'nın görevine son vermesi, 33. hafta karşılaşmasında ise bu beş oyuncuyu as kadroya tekrar alması, son hafta karşılaşması öncesi Tuzlaspor Kulübü yöneticilerinden Nafiz Hacıalioğlu’nun sosyal medya üzerinden Giresunspor'un şampiyonluğunu tebrik etmesi, bu paylaşımlarla ilgili TFF'nin idari soruşturma başlatmaması ve yaptırım uygulamaması, Adana Demirspor'un resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda 32. hafta karşılaşması öncesi Tuzlaspor oyuncusu Anıl Karaer'in, Adana Demirspor Başkanı ve yöneticileriyle birlikte Adana Demirspor'un idmanına katıldığının görülmesi ve oyuncunun maça saatler kala Adana Demirspor Başkanı ile fotoğrafını paylaşıp ona hitaben; "Her şeyin en güzeli seninle olsun Başkanım" demesi, Adana Demirspor Kulübü yöneticileri tarafından Tuzlaspor'a, Samsunspor ile yapacağı maçlar öncesi suç oluşturacak şekilde teşvik primi verildiği iddiası, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri hakkında da ilgili olay hakkında idari soruşturma başlatmayıp olayları aydınlatmaması, sokağa çıkma kısıtlaması saatinde yapılan Adana Demirspor Giresunspor müsabakasında Adana Demirsporlu yöneticilerin binlerce Adana Demirsporlu taraftarı Yeni Adana Stadı'na kabul etmesi, Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin de taraftarların stada girişini önleyememesi ve Adana Demirspor kulübü hakkında idari soruşturma başlatmaması suça konu olaylar olarak sıralandı. Bu iddialar ve liderlik mücadelesine etkisinin araştırılması talep edildi.
Savcılıktan Teknik Direktör Suat Kaya, oyunculardan Rogerio Thuram, Gökcan Kaya ve Ahmet Yazar'ın tanık olarak dinlenilmesi talep edildi. İddialarla ilgili sosyal medya paylaşımları, gazete haberleri de sunuldu.

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