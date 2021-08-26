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AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı İnci: “Mustafa başkan Samsun için büyük bir şans”

İHA

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı İnci: “Mustafa başkan Samsun için büyük bir şans”

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci, Ladik ilçesi ziyaretinde kırsal mahallelerde vatandaşların Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden bahsettiklerini belirterek “Mustafa başkanın yaptığı çalışmalardan övgüyle bahsediyorlar. Mustafa başkanın Samsun için büyük bir şans olduğunu belirtmek isterim” dedi.
AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, Sakarya 25’nci Dönem Milletvekili ve eski Hendek Belediye Başkanı Ali İnci, Samsun ile Sinop’un Ayancık ilçesinde yaptığı ziyaretler ile görüşmeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yerel yönetimler olarak Samsun’a ve çevresindeki 7 ile baktığını belirten İnci, “Biz AK Parti olarak belediyemizi daha iyi, daha güzel, halkımıza daha iyi hizmet verebilmesi için onları motive etmek, onların çalışmalarını yerinde izlemek üzere bütün belediyeleri tek tek geziyoruz. Gezdiğimiz yerde belediye başkanlarımızdan istediğimiz halkımıza en üst düzeyde hizmet etmesidir. Teşkilatlarımızdan istediğimiz, belediye başkanlarımızın daha çok önünü açacak, daha güzel hizmet edecek durumların meydana getirilmesi gayreti içinde olmaktır” diye konuştu.

“Büyük bir memnuniyet olduğunu gördüm”
Samsun’daki ziyaretleri sonrasındaki gözlemlerini anlatan İnci, “Bizim belediyelerimiz gerçekten çok güzel çalışmalar yapmış. Yaptıkları yerde büyük bir şevkleri olduğunu gördüm. İlçe belediyelerinden bilhassa köylere kadar vardım. Halkımızla birebir konuştum. Hepsinin bir beklentisi var; bir umutsuzluğu yok. Bekledikleri daha fazla hizmet, daha güzel hizmet. Yine Samsun fındık bölgesi olması sebebiyle tabii ki çokça fındığın çıktığı bir bölge. Fındık üreticileriyle, çiftçilerimizle yaptığımız konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı fiyatla ilgili konuştuğumuzda büyük bir memnuniyet olduğunu gördüm. Ekonomik olarak da fındık verimliliği güzel” şeklinde konuştu.

“Mustafa başkanım Samsun için büyük bir şans”
Ladik ilçesine yaptığı ziyarette kırsal mahallelerde vatandaşların Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden bahsettiklerini dile getiren İnci, “Mustafa başkanın yaptığı çalışmalardan övgüyle bahsediyorlar. Bir düğün sonrasında Mustafa başkanla şehri gezdik. Mustafa başkanda gördüğüm şevki çok başkanda göremezsiniz. Kendisinin Samsun için büyük bir şans olduğunu belirtmek isterim. Büyükşehir Belediye başkanından, ilçe belediye başkanlarına varıncaya kadar bütün arkadaşların çalışma içerisinde olduğunu görüyorum” ifadelerini kullandı.

“Büyükşehir Belediyemiz bütün makinalarıyla, işçileriyle sel bölgesindeydi”
Sel felaketinin yaşandığı Sinop’un Ayancık ilçesine yaptığı ziyareti anlatan İnci, “Ayancık’a gittiğimde gördüğüm bir olay vardı. Büyükşehir Belediyemiz bütün makinalarıyla, işçileriyle orda. Vatandaşla konuştum, dedikleri tek şey şu: Burada herkes var ama birisi yok. Olmayan kişinin de Ayancık Belediye Başkanı olduğunu söylediler. ‘Buranın başkanı bizim yanımıza gelip selam vermedi’ dediler. Biz AK Parti olarak sizlere en iyi hizmeti vermenin gayreti içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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