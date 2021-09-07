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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlkadım’da TÜBİTAK 4005 heyecanı

İHA

İlkadım’da TÜBİTAK 4005 heyecanı

Beş gün sürecek TÜBİTAK 4005 heyecanı Samsun’da devam ediyor.
Samsun BİLSEM ev sahipliğinde 11 Eylül’e kadar sürecek olan TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları tarafından desteklenen “Teknoloji Eğitiminde Elektronik Atölyesi ve İçerik Zenginleştirme Uygulamaları” projesinin açılışını Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik ve İlkadım İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yalçın Alpaydın‘ın katılımlarıyla özel bir otelde gerçekleştirildi. 2020/1 çağrı dönemi kapsamında desteklenmesine karar verilen proje Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ilk, Samsun genelinde de kabul edilen tek proje olma niteliği taşıyor.
Proje çalışmalarında emeği geçen tüm öğretmen, idareci ve akademisyenleri tebrik eden İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, “Bilgi, bilim ve teknolojinin, ülkelere yön verdiği bir dönemdeyiz. Ülkemizi dünyanın en büyük ekonomileri arasında rekabet edebilecek güce ulaştıracak ana unsur bilim ve teknolojidir. Öğrenme ortamlarına teknolojilerin entegre olması sonucu; klasik öğrenme yöntemlerinde, öğrenme ortamlarında ve öğretmen yeterliliklerinde gelişim ve değişimi elzem duruma getirmiştir. Tüm Dünyayı ve ülkemizi etkileyen salgın, eğitimde teknolojik araçgereçlerin ve bu araçları kullanabilmenin önemini bizlere bir kez daha göstermiş oldu. Samsun/İlkadım Bilim ve Sanat Merkezi’nin ev sahipliğini yaptığı bilişim teknolojileri öğretmenlerine yönelik; Teknoloji Eğitiminde Elektronik Atölyesi ve İçerik Zenginleştirme Uygulamaları içeriğine sahip 4005 projesi ile ülkemizin 14 ilinden gelerek projeye katılan 24 Bilişim Teknolojileri öğretmenimizin var olan bilgibeceri ve yeteneklerini, projeye destek veren eğitmenlerimiz ile arttırmak ve güncel hale getirmek projenin nihai hedefidir. İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ekim ayı içerisinde Tübitak 4004 ve Tübitak 4007 projeleri de yapılacak. “Bu değerli etkinliğin Türkiye’nin dijitalleşme süreçlerine katkı sağlamasını temenni ediyorum” dedi.
Açılışta konuşan İlkadım R.K Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Civan Çelik, “Z kuşağına eğitim verdiğimiz bu yüzyılda yenilikçi eğitim uygulamalarına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Artık çocuklarımız ve gençlerimiz İHA’lar ve SİHA’larla ülke savunması ve dünya barışına katkı sunuyor. Bütün bu değişim ve yenilik içerisinde bizlere çok büyük görevler düşüyor” diye konuştu.
Projenin yürütücüsü Dr. Ayşe Alkan’da çalışmalar hakkında şunları söyledi:
“Çağın beklentileri ile örtüşen ve özgün bir değer taşıyan proje çalışmamız ile öğretmenlerimiz kazandıkları deneyim ve vizyon ile öğrencilerinin, 21. yüzyıl becerileri ile donanmış, teknolojik araçgereçleri sadece kullanan değil etkin bir şekilde elektronik yapısını bilerek programlayan bilinçli, motivasyonu yüksek, analitik düşünme ve problem çözme becerileri ile donanmış bireyler olarak yetişmelerine rehberlik edecektir.”
Projede Dr. Ayşe Alkan (yürütücü), Ali Temiz (uzman), Halil Yılmaz (rehber), Mustafa Argun (rehber), Suzan Özçelik (rehber), Recep Parlak (rehber), Ertuğrul Kamil Şahin (sağlık personeli), Deniz Turan Tunç (sunucu) olarak görev aldı. Projede öte yandan eğitmen olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Cihan Şahin, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Uzun, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi İdris Sancaktar, Samsun Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Turan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Ozan Çakmak ve ElektrikElektronik Mühendisi Uğur Can Boz katkı verdi.
TÜBİTAK 4005 etkinliğinde ayrıca Antalya’dan, Karabük’ten, Kırıkkale’den, Merzifon’dan, Kayseri’den, Ankara’dan, Diyarbakır’dan, Bitlis’ten, Konya’dan, Çorum’dan, Mardin’den, İzmir’den, Ordu’dan ve Samsun’dan 24 bilişim teknolojileri öğretmeni, projenin katılımcı grubunu oluşturdu.

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