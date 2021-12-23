Gebelik şekeri olan anne adaylarına beslenme önerileri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gebelik şekeri olan anne adaylarına beslenme önerileri

İHA

Gebelik şekeri olan anne adaylarına beslenme önerileri

Yüksek glisemik indeksli gıdaların kan glukoz düzeyini hızla yükseltmesi nedeniyle diyabetik hastalarda önerilmediğini vurgulayan Dyt. Hilal Yazıcı, “Gebelik şekeri sorunu yaşayan gebelerin yüksek glisemik indeksli meyveler sınıfına giren muz, incir, üzüm kavun, kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir, cennet hurması, kuru hurma, kuru dut gibi besinleri tüketmemesi gerekir” dedi.

Gebelik öncesi yeterli insülin salgılayabilen pankreas hücreleri; gebeliğin ilerlemesiyle birlikte yeterli insülin salgılayamazsa, daha önce diyabet görülmeyen kişilerde gebelik boyunca kan şekeri yükselebiliyor. Halk arasında ‘gebelik şekeri’ olarak bilenen bu durumun tıpta gestasyonel diyabet olarak adlandırıldığını belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi Diyetisyeni Hilal Yazıcı uyarılarda bulundu. Gestasyonel diyabet için taramanın ikinci trimesterda, insülin direncinin arttığı 24 ve 28. haftalarda yapıldığını söyleyen Dyt. Hilal Yazıcı, hastalığın risk faktörlerinden en önemlilerini yüksek vücut kütle indeksi, hareketsiz yaşam, ailede diyabet öyküsü, polikistik over sendromu, gizli şeker ve geçmişte yüksek ağırlıklı bebek doğurmak olarak açıkladı.

"Multidisipliner tedavi önemli"
Gestasyonel diyabette multidisipliner çalışmanın oldukça önemli olduğunu işaret eden Dyt. Hilal Yazıcı, hastaları Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ile birlikte Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı ve Diyetisyenin bir arada takip etmesi gerektiğini ifade etti. Dyt. Hilal Yazıcı, “Gestasyonel diyabet hastalarında, metabolik kontrol diyet ile sağlanabiliyorsa, tedaviye diyete uyum kontrolleri ile tedaviye devam edilir. Metabolik kontrolü ideal düzeyde olmayan hastalarda ise diyet tedavisi ile birlikte insülin kullanımı gerekmektedir” dedi.

13 kilodan fazla ağırlık alınması riskli
Gebelik şekeri olan anneler için sağlıklı beslenme önerilerinde bulunan Yazıcı, “Gestasyonel diyabetli anneler, gebelik boyunca 10 13 kg'dan daha fazla ağırlık kazanmamalıdır. Öğünler 3 ana, 24 ara öğün şeklinde planlanmalıdır. Öğünlerin arası 23 saat olmalı ve ara öğünler atlanmamalıdır. Öğünlerin miktarı ve zamanlaması, mide yanması, bulantı gibi faktörler tokluk, kan, glukoz düzeyini etkileyeceğinden gestasyonel diyabetli annelere az miktarda sık öğün önerilir” diye konuştu.

Pasta, börek ve kekten uzak durun
Basit şeker içeren besinlerden uzak durulması önerisinde bulunan Yazıcı pasta, tatlı, börek, kek, kurabiye gibi pastane ürünleri ve paketli gıdaların beslenme düzeninden çıkartılması gerektiğini belirtti. Kompleks karbonhidratların dengeli bir dağılımla beslenmede mutlaka yer alması gerektiğinin altını çizen Dyt. Hilal Yazıcı, şu bilgileri paylaştı:
“Tam buğday, çavdar, baklagiller, yulaf, bulgur ve bunun gibi gıdalar kompleks karbonhidratlar içerir ve glisemik kontrolde etkilidirler. Beslenmede yeterli posa alımı sağlanmalıdır. Sebze ve meyve tüketimi ihmal edilmemelidir. Günlük ortalama 25 gram lif önerilir. Bunlar 23 kâse çiğ ve pişmiş sebzeden, 24 porsiyon düşük glisemik indeksli meyveden alınabilir. Yüksek glisemik indeksli gıdaların kan glukoz düzeyini hızla yükseltmesi nedeniyle diyabetik hastalarda önerilmiyor. Yüksek glisemik indeksli meyveler muz, incir, üzüm kavun, kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir, cennet hurması, kuru hurma, kuru dut olarak sıralanabilir. Glisemik indeksi yüksek kaçınılması gereken diğer besinler ise bal, pekmez, şeker ve şeker içeren gıdalar, tatlılar, şekerli içecekler, beyaz unlu gıdalar, pirinç, patatestir. Bu dönemde gebelere dostluk edecek önemli besinler ise tam tahıllar, tam buğday ekmeği, kurubaklagiller, sebzeler, meyveler, süt ve süt ürünleri, et, tavuk, hindi, balık, yumurta gibi protein kaynakları, ceviz, badem, fındık gibi çiğ kabuklu yemişler ve hakiki zeytinyağıdır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kasaplar, doların ardından beyaz-kırmızı et fiyatlarının da düşmesini bekliyor
YEREL HABERLER Kasaplar, doların ardından beyaz-kırmızı et ...
Suç makinesi çocuk bu sefer tutuklandı
YEREL HABERLER Suç makinesi çocuk bu sefer tutuklandı
OMÜ’lü öğrencilerden eksi 2 derecede sahil temizliği
YEREL HABERLER OMÜ’lü öğrencilerden eksi 2 derecede sahil temizliği
İngilizce öğretmeni evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER İngilizce öğretmeni evinde ölü bulundu
Barış Başdaş’tan Samsunspor’a sitemli veda
YEREL HABERLER Barış Başdaş’tan Samsunspor’a sitemli veda
Samsun'da kahvehanede 4 kişiyi silahlı yaralayan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da kahvehanede 4 kişiyi silahlı yaralayan ...
Samsun'da tır otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da tır otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Samsun yoğun kar yağışı Şehir beyaz örtüyle kaplandı
YEREL HABERLER Samsun yoğun kar yağışı Şehir beyaz örtüyle kaplandı
Kaldırım ve yol işgali yapanlar uyarıldı, ceza geliyor
YEREL HABERLER Kaldırım ve yol işgali yapanlar uyarıldı, ceza ...
Canik’te atıklar ürüne dönüşüyor
YEREL HABERLER Canik’te atıklar ürüne dönüşüyor
Başkan Kılıç: “Her türlü tedbiri aldık”
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: “Her türlü tedbiri aldık”
60 bin vatandaşa sosyal destek
YEREL HABERLER 60 bin vatandaşa sosyal destek
Samsun'da kar yağışı ve buzlanma
YEREL HABERLER Samsun'da kar yağışı ve buzlanma
Samsun'da kar yağışı ve buzlanma
YEREL HABERLER Samsun'da kar yağışı ve buzlanma
“Yunus Emre” Çarşamba’da anılacak
YEREL HABERLER “Yunus Emre” Çarşamba’da anılacak
Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu
Bafra'da kar yağışı
YEREL HABERLER Bafra'da kar yağışı
Samsun’a kar geldi: Atakum’da mücadele başladı
YEREL HABERLER Samsun’a kar geldi: Atakum’da mücadele başladı
Başkan Demir: “Türkiye’ye örnek olma vizyonumuz var”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Türkiye’ye örnek olma vizyonumuz var”
Samsun'da 16 yaşındaki çocuk, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da 16 yaşındaki çocuk, uyuşturucu ticaretinden ...
Samsun'da fırınlara denetim
YEREL HABERLER Samsun'da fırınlara denetim
Stajyer hakim ve savcılarla görevlendirme toplantısı
YEREL HABERLER Stajyer hakim ve savcılarla görevlendirme toplantısı
Davul-zurna tutup göbek atarak doların düşmesini kutladı, çevredekiler düğün sandı Samsun’da bir vatandaş TL’nin değer kazanmasını davul-zurna eşliğinde göbek atarak kutladı
YEREL HABERLER Davul-zurna tutup göbek atarak doların düşmesini ...
Motosikletli kuryenin yayaya çarptığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Motosikletli kuryenin yayaya çarptığı kaza kamerada

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.