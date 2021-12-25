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Samsun'da en popüler erkek ismi ‘Ömer Asaf’, kız ismi ise ‘Zeynep’ Geleneksel isimler yerini popüler isimlere bıraktı

İHA

Samsun'da en popüler erkek ismi ‘Ömer Asaf’, kız ismi ise ‘Zeynep’ Geleneksel isimler yerini popüler isimlere bıraktı

Samsun Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü verilerine göre 2021 yılında yeni doğan erkek çocuklarına en fazla ‘Ömer Asaf’, kız çocuklarına ise ‘Zeynep’ ismi verildi.
İlerleyen zaman ve gelişen teknolojinin ardından popüler kültürle birlikte insanların çocuklarına verdikleri isimler de değişmeye başladı. Türkiye’de erkeklerde en çok kullanılan Mehmet, Mustafa, Ahmet, Ali, Hüseyin, Hasan, İbrahim, İsmail, Osman gibi isimlerin yerini Ömer Asaf, Eymen, Alparslan, Kerem, Miraç ve Alperen gibi isimler aldı. Kızlarda ise en çok kullanılan Ayşe, Emine, Hatice, Zeynep, Şerife, Hanife, Meryem, Sultan, Zehra, Havva gibi isimlerin yerine ise Defne, Asel, Zümra, Hiranur, Eylül ve Asya gibi isimler verildi. Eski yıllardan günümüze kadar güncelliğini koruyan kız ismi ise 'Zeynep' olarak dikkat çekti.

Samsun’da erkeklere en çok verilen isim ‘Ömer Asaf’
Yeni doğan çocuklara verilen isimler incelendiğinde Samsun’da 2021 yılında yeni doğan erkek çocuklarına en fazla Ömer Asaf ismi verildi. 2021 yılında doğan 148 erkek çocuğa Ömer Asaf adı konuldu. Erkek çocuklarına en çok verilen isimler sırasıyla şu şekilde: Eymen (101), Alparslan (89), Kerem (84), Miraç (81), Alperen (80), Yusuf (77), Ömer (69), Yiğit (57) ve Yavuz Selim (56).

Kız çocuklarına en fazla verilen isim ‘Zeynep’
2021 yılında yeni doğan kız çocuklarına verilen isimlere bakıldığında Samsun’da yeni doğan kız çocuklarına en fazla Zeynep ismi verildi. Yeni doğan 157 kız çocuğuna aileleri Zeynep ismini vermişler. Kız çocuklarına verilen isimler sırasıyla şu şekilde sıralandı: Defne (121), Asel (112), Zümra (107), Hiranur (98), Eylül (77), Elif (76), Asya (69), Öykü (62) ve Azra (59).

Samsun nüfusuna kayıtlı 1 milyon 356 bin 79 kişi
Öte yandan, Samsun nüfusuna kayıtlı 1 milyon 356 bin 79 kişi bulunuyor. 1 Ocak 2017 ile 23 Aralık 2021 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport olmak üzere toplam 1 milyon 491 bin 503 işlem yapıldı. Samsun Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü’nde yapılan bu 1 milyon 491 bin 503 işlemden 1 milyon 134 bin 334’ü kimlik kartı işlemi, 219 bin 155’i sürücü belgesi ve 108 bin 14’ü de pasaport işlemi oldu. 17 ilçe ile İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü olmak üzere en çok işlem İlkadım ilçesinde ardından ise sırasıyla Atakum, Bafra, Çarşamba ve Canik ilçelerinde yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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