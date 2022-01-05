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Samsun Müzesi inşaatı yeniden başladı Samsun’un müze hayali 2023’e kaldı Ayancık’ta 80 günde köprü yapıldı, Samsun Müzesi 5 yılda tamamlanamadı

İHA

Samsun Müzesi inşaatı yeniden başladı Samsun’un müze hayali 2023’e kaldı Ayancık’ta 80 günde köprü yapıldı, Samsun Müzesi 5 yılda tamamlanamadı

Sel felaketinin yaşandığı Sinop Ayancık’ta 80 günde köprü yapılırken, ihalesi 2017 yılında yapılan Samsun Müzesi 5 yıldır tamamlanamadı.
Samsun Kültür ve Turizm Müdürlüğü sorumluluğunda 2017 yılında ihalesi yapılan Samsun Müzesi aradan geçen zamanda yılan hikayesine döndü. 2 yılda tamamlanması hedeflenen proje 19 Mayıs’ın 100. yılına yetiştirilemedi. Yüklenici firmanın iflası sonucu çalışmalar durdu. Son 2 yılda da ilerleme sağlanamayan proje için 2021 Kasım ayında yeniden ihaleye çıkıldı.
Proje tamamlandığında, Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi bünyesindeki binlerce tarihi eser, Samsun Müzesi’nde sergilenecekti. Bu nedenden ötürü 2016 yılında ‘kapalıdır’ tabelasının asıldığı Arkeoloji ve Etnografya Müzesi de, proje takviminin uzamasıyla ziyaretçi yüzü görmedi. Şehre gelen turistler müze kapılarından geri döndü. Müze bünyesindeki 5 bin 741 arkeolojik, 648 etnofrafik eser, 9 bin 783 adet de sikke, kazılarda ele geçirilen heykeller, Amisos Hazineleri, kabartma rölyefler ve birçok paha biçilmez eser depolarda bekletiliyor. Bazı tarihi eserlerse müze bahçesine konulmuş durumda gelenleri karşılıyor.
13 bin 214 metrekarelik alanda yapılacak Samsun Müzesi’nin Türkiye’nin en modern binalarından birisi olması hedefleniyordu. Proje 2018 yılında henüz açılmadan 16. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri programında proje dalında ödüle layık görülmüştü. Sel felaketinin yaşandığı illerde 23 ay içinde sil baştan köprüler yapılırken, 5 yılda müze inşaatının tamamlanamaması şaşırttığını belirten vatandaşlar, “5 yılda müzenin tamamlanamaması hoş değil. İnşallah en kısa zamanda açılır” dedi.

Yeni ihale yapıldı
Projede son olarak “Samsun Yeni Müze İkmal ve Teşhir Tanzimi Çevre Düzenlemesi” ihalesi yapıldı. Son 2 yılda ilerleme sağlanamayan proje için yapılan 50 milyon 495 bin 631 TL bedelli ihaleyi Sinoplu bir firma kazandı. 12 Kasım 2021’de imzalar atılarak çalışmalar tekrar başladı. Projenin tamamlanma süresi 450 iş günü olarak belirlenirken, Samsun’un müze hayali 2023’e kaldı.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, projenin kaba inşaatının tamamlandığı, yeni ihaleyi kazanan yüklenici firmanın teşhir, tanzim, peyzaj ve elektrik işlerini yapmak üzere çalışmalara başladığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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