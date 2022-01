STK’lar “Daha güçlü bir Samsun” için buluştular

Samsun iş dünyası meslek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ev sahipliğinde bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulundu. Toplantı sonrasında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Daha güçlü bir Samsun için bir araya geldik” dedi.

Samsun’da faaliyet gösteren sanayici ve iş insanlarının bağlı olduğu meslek ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde bir araya gelerek, Samsun’u konuştular. Başkanlar, ortak akıl çerçevesinde istişarede bulunarak, Samsun için neler yapılabilir, sorunları ve çözüm önerilerini bir masa etrafında görüştüler. Toplantı sonrasında açıklamada bulunan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, bir araya gelme amaçlarının daha güçlü bir Samsun olduğunu söyledi.



“Birlikten güç doğar”

Samsun’un menfaatleri doğrultusunda ortak akıl ve istişare kültürü ile hareket etmeye önem gösterdiklerini belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Oda olarak, özellikle sivil toplum kuruluşları ile birlikte ortak hareket etmek, kentimizin kalkınmasında izlediğimiz yollardan biri. Bizim tüm kesimlerle gönül bağımız var. Yaşadığımız şehre katkı sağlamak bizler için asli sorumluluktur. Çünkü Samsun bizim evimiz, Samsun bizim ortak paydamız. Hepimiz aynı dili konuşuyoruz ve birbirimizi çok iyi tanıyoruz. ‘Birlikten güç doğar’ düsturuyla, hep birlikte bu şehrin hizmetindeyiz ve birlikte daha güçlüyüz. Bugün de, daha güçlü bir Samsun için bir aradayız. Biliyoruz ki; küreselleşen dünyada güçlü bir şehir, güçlü bir ülke olmanın yolu üretimdir, rekabettir, dünyaya açık olmaktır. Biz kalkınırsak şehrimiz kalkınır, şehrimiz kalkınırsa, ülkemiz kalkınır. Bu konuda her zaman, her an bir arada düşünmeye ve bir arada hareket etmeye hazırız. Çünkü biz Samsun'un fotoğrafına bir bütünlük içinde bakıyoruz. Dolayısıyla şehrimizi geleceğe birlikte taşıyacağız. İnşallah şehrin dinamikleri olarak el birliğiyle Samsun'umuz çok daha iyi yerlere gelecektir” diye konuştu.



“İnancımız tam”

Konuşmasında pandeminin ekonomik etkilerine de değinen Başkan Murzioğlu, “Hepimizin de malumu maalesef hayatımız, ekonomik faaliyetlerimiz pandemi ve pandemiye yönelik tedbirler etrafında şekilleniyor. Pandemiyle mücadele yönetimi nedeniyle ekonomik olarak dünyada pek çok sektör büyük sıkıntılar yaşadı. Halen sonuçlarını görüyoruz. Ama Türkiye olsun, Samsun olsun bu krizi fırsata çevirmesini bildi. İhracat rakamlarına baktığımızda bunu da görüyoruz. Geride bıraktığımız yıl, Samsun tarihinde ilk kez 1 milyar dolar ihracat rakamını geçti. Samsunumuzda artık 1 milyar dolar ihracat yapan iller arasında yerini aldı. Samsun Yeni Organize Sanayi Bölgesi de inşallah yakın bir zamanda iş dünyamızın hizmetine sunulacak. Bu da yeni yatırım ve yeni istihdam demek. İnşallah elde ettiğimiz rakamları önümüzdeki yıllarda daha da yukarılara taşıyacağız. Buna hepimizin inancı tam” şeklinde konuştu.

Salih Zeki Murzioğlu’nun ev sahipliğinde yapılan toplantıya Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı H. Eyüb Güler, Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Dilaver Öğütçü, Orta Karadeniz Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Bahri Uğurlu, Samsun Sanayici ve İş Adamları Derneği (SAMSİAD) Başkanı İsmail Okutgen, Samsun İş Kadınları Derneği (SAMİKAD) Başkanı Münevver Uğurlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Samsun Şube Başkanı Hasan Tahsin Şengül, Asrın İş Adamları Derneği (ASRİAD) Samsun Şube Başkanı Furkan Okudan, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru ve Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Samsun Şube Başkanı Adem Aksoy katıldı. Samsun Genç İş İnsanları Derneği (SAMGİAD) Başkanı Onur Öztekin ve Karadeniz Genç İş Adamları Dernekleri Federasyonu (KARGİF) Başkanı Yavuz Selim Muratoğlu ise mazeretlerinden dolayı toplantıya katılamadı. Başkanlar, aldıkları kararla iki ayda bir bir araya gelerek, istişarede bulunacaklar.

