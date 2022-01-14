‘Bilinçli tüketici-bilinçli nesiller’ için imzalar atıldı

Samsun’da "Bilinçli TüketiciBilinçli Nesiller Projesi"nin protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Samsun Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve bir market arasında uygulanacak olan "Bilinçli TüketiciBilinçli Nesiller Projesi"nin protokol imza töreni, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu ve bir market yetkilisinin katılımıyla gerçekleştirildi.



Haklarını bilmek ve aramak

Projeyle, 1521 Mart Tüketici Haftası'ndan başlamak üzere 2022 yılı sonuna kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrencilere 'Tüketici Hakları ve Yükümlülükleri' konusunda bilgilendirme yaparak, eğitim vermeyi hedeflediklerini ifade eden Vali Dağlı, bilinçli tüketicinin en önemli özelliğinin haklarını bilmek ve aramak olduğunu vurguladı. Dağlı, çocukların daha okul çağlarında nereden alışveriş yapabileceğini ve ekonomik açıdan hem kendisi hem ailesi hem de çevresine nasıl faydalı olabileceğini iyi bilen bireyler olarak yetişmelerini önemsediklerini dile getirdi.

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