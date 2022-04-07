Ustadan etkilenip ameliyat oldu, şikayetlerinden kurtuldu Aracını tamire gelen usta fikrini değiştirdi, beyin pili ameliyatı ile hayata tutundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ustadan etkilenip ameliyat oldu, şikayetlerinden kurtuldu Aracını tamire gelen usta fikrini değiştirdi, beyin pili ameliyatı ile hayata tutundu

İHA

Ustadan etkilenip ameliyat oldu, şikayetlerinden kurtuldu Aracını tamire gelen usta fikrini değiştirdi, beyin pili ameliyatı ile hayata tutundu

Parkinson hastası olan ancak ameliyattan korkan bir öğretmen, arıza yapan aracını tamire gelen ustanın da Parkinson hastası olduğunu ve beyin pili ile hayatına devam ettiğini öğrenince kararını değiştirip ameliyatı oldu. Yürüme bozukluğu, titreme ve hareket kaybı gibi rahatsızlıkları olan 53 yaşındaki öğretmen, beyin pili ameliyatının ardından bu şikayetlerinden kurtuldu.
İmamHatip Lisesi öğretmeni Ömer Köseoğlu’na 2006 yılında Parkinson teşhisi konuldu. Yaptığı araştırmalar sonucu beyin pili ameliyatı olmayı düşünmeyen Köseoğlu’nun hayatı, arabası arızalanınca değişti. Samsun'da arabası arıza yapan Ömer Köseoğlu’na yardıma gelen tamir ustası, Köseoğlu’nun durumunu fark etti ve Parkinson olup olmadığını sordu. Kendisinin de Parkinson hastası olduğunu ve beyin pili ameliyatı ile normal hayatına ve işine devam edebildiğini belirten tamir ustası, Ömer Köseoğlu’nu beyin pili ameliyatı olmaya ikna etti. Ömer Köseoğlu, Medicana International Samsun Hastanesi’nde geçirdiği beyin pili ameliyatı ile Parkinson hatalığını neden olduğu şikayetlerden kurtuldu.

“Arabayı tamire gelen ustanın da Parkinson olduğunu görünce beyin piline ikna oldum”
Beyin pili ameliyatına ikna olma sürecini ve tedavinin ardından hayatında değişen yönleri aktaran Ömer Köseoğlu, “2016 yılında Parkinson tanısı koyuldu. Yaptığımız araştırmalarda ‘beyin pili ameliyatı olmayalım’ kanaati oluştu. Ünye’den Samsun’a akraba ziyarete gelirken arabamız arıza yaptı. Arabanın yanına tamirci çağırdık. Tamire gelen usta da Parkinson hastası çıktı fakat sadece ellerinde titreme vardı. Tamir ustası benim durumumu anlayınca konuşmaya başladık. Kendisinin de Parkinson tedavisi olduğunu ve beyin pilinin faydasından bahsetti. Ankara’daki araştırmaların ardından Samsun’da beyin pili ameliyatı olmaya karar verdik. Ameliyat için de dünya çapında bir beyin ve sinir cerrahisi uzmanı olan Dr. Enis Kuruoğlu’na geldik. Doktorumuzun net tavrı beyin pili konusunda bize güven verdi. Yapılan operasyon da gayet başarılı geçti. Beyin pilinden sonra hayatım kolaylaştı. Çevremde de Parkinson olan kişilere bundan sonra beyin pilinin önemini anlatacağım. Ameliyattan korkup da hayatı zehir etmenin bir anlamı olmadığını herkese anlatacağım” dedi.

“Beyin pili ile titremeler ve hareket kabiliyetsizliğe sona erdi”
Ameliyatı gerçekleştiren Medicana İnternational Samsun Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Enis Kuruoğlu, “Ömer Köseoğlu isimli hasta geldiğinde titreme, yürüme bozukluğu ve hızlı hareket edememe gibi sorunları vardı. Beyin pili ameliyatının 12. gününde pili aktif hale getirdik. Şu anda çok mutlu bir şekilde hayatını sürdürüyor. Şu anda istirahat halinde titremeleri yok. Bundan sonra yeni bir hayat kendisini bekliyor. Parkinson hatalığında beyin pili, hastalığı tedavi edici bir işlem değildir. Hatanın titreme, yürüme bozukluğu ve hareket kısıtlılığı gibi sıkıntıların ortaya çıkmasını önleyen bir işlemdir. O yüzden hastalar beyin pili takıldıktan sonra da yine takip altında olacak. Hem medikal tedavi hem de pil ayarlamaları ile hayatına devam edecek” diye konuştu.

“Beyin pili, hareket bozukluklarında Parkinson için etkilidir”
Multisistem atrofi ve Parkinson plus gibi hastalıklarda beyin pilinin uygulanmaması gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Enis Kuruoğlu, “Parkinson, hareket bozukluğu hastalıkları içerisinde sık görülen bir rahatsızlık. Hastalarda genelde istirahat halinde titreme, yavaş adımlarla yürüme, hareket azalması, kol ve bacak kasılması, yüzde mimik kaybı ile devam eden bir rahatsızlık. Parkinson hastalarında öncelikle medikal tedavi uygulanır. Tedavi için Parkinson tanısını koymak çok önemli. Parkinson ile karışan bazı rahatsızlıklar var. Beyin pili, hareket bozukluklarında Parkinson için etkilidir. Parkinson Plus ya da multisistem atrofi bazı hastalıklarda kesinlikle uygulamamak gerekir. Parkinson’da titreme sorununa ilaç tedavisi cevap vermediğinde mutlaka beyin pili düşünülmelidir. Beyin pili ameliyatı nöroloğun olduğu, beyin ve sinir cerrahı ile psikiyatri uzmanının olduğu deneyimli bir merkezde yapılmalı. Samsun’da da bu konuda önemli işler yapıyoruz. Dünyanın her yerinden birçok hasta beyin pili işlemi için bize başvuruyor” diye konuştu.

“Bir beyin pili 3 ile 7 yıl arasında kullanılabilir”
Pil değişimi ve ameliyatıyla ilgili sürece de değinen Doç. Dr. Kuruoğlu, şunları söyledi:
“Beyin pili gerçekten de pildir. Her pil gibi beyin pilinin de bir ömrü vardır. Hastadaki kullanıma bağlı olarak 37 yıl süren bir süreci vardır. Bu süreç sonunda hastanın pili değişirken hastanın şikayetleri tekrar ortaya çıkar. Pil değişiminde ilk geçirdiği ameliyat gibi kafatasının açılması gibi diğer büyük işlemler olmaz. Pil değişimi, uzaktan kumanda pili değişir gibi pili yerleştirdiğimiz bölgeden lokal anestezi altında ufak bir açıklıkla pili değiştirebiliyoruz. Beyin pili ameliyatı lokal ve genel anestezi şeklinde yapılabiliyor. 10 yıl önce bu ameliyatlar genelde lokal anestezi ile yapılıyordu. Lokal anestezide hastalar bu işlem sürerken uyanık olduğu için hastaları çok rahatsız ediyordu. O yüzden 8 yıldır genel anestezi ile ameliyatı yapıyoruz. Ortalama 11,5 saat arasında işlemi sonlandırıyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da uyuşturucu ticaretine 4 yıl 2 ay hapis
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu ticaretine 4 yıl 2 ay hapis
Canikli milli judocu Avrupa yolunda
YEREL HABERLER Canikli milli judocu Avrupa yolunda
Minik öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu
YEREL HABERLER Minik öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu
Kanser ve Polis Haftası müzik dinletisi
YEREL HABERLER Kanser ve Polis Haftası müzik dinletisi
Şehit Astsubay Tolga Pehlivan kabri başında anıldı
YEREL HABERLER Şehit Astsubay Tolga Pehlivan kabri başında anıldı
'Glutatyon' hem gençleştiriyor hem de bağışıklık sistemini güçlendiriyor
YEREL HABERLER 'Glutatyon' hem gençleştiriyor hem de bağışıklık ...
Genel Müdür Turan: "Her türlü şartta özveriyle görevini yerine getiren polis teşkilatımıza ne kadar teşekkür etsek azdır"
YEREL HABERLER Genel Müdür Turan: "Her türlü şartta özveriyle ...
19 Mayıs Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu onaylandı
YEREL HABERLER 19 Mayıs Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu ...
Dil Yurdu 'Kuyunun Dibindeki Taş' Türkiye genelinde sahnelenecek
YEREL HABERLER Dil Yurdu 'Kuyunun Dibindeki Taş' Türkiye genelinde ...
Kutlukent Bulvarı beton yolla yenileniyor
YEREL HABERLER Kutlukent Bulvarı beton yolla yenileniyor
Samsun’da Kızılay’a yeni başkan ve hizmet binası Ahmet Muştu başkanlığından Türk Kızılay Samsun Şubesi yeni binasında hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Samsun’da Kızılay’a yeni başkan ve hizmet ...
Hırsızlık suçundan serbest kaldı, hapis cezası olunca tutuklandı
YEREL HABERLER Hırsızlık suçundan serbest kaldı, hapis cezası olunca ...
102 üretici “Köyümde Yaşamak İçin Nedenim Var” dedi
YEREL HABERLER 102 üretici “Köyümde Yaşamak İçin Nedenim Var” dedi
Karadeniz fıkrası gibi olay: Adresi karıştırdı, yanlış binayı yıktı
YEREL HABERLER Karadeniz fıkrası gibi olay: Adresi karıştırdı, ...
Samsun'da FETÖ'den eski komiser yardımcısına 6 yıl 3 ay hapis
YEREL HABERLER Samsun'da FETÖ'den eski komiser yardımcısına 6 yıl 3 ...
Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi Atıl durumdaki konteynerler kütüphaneye çevrildi
YEREL HABERLER Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi Atıl durumdaki ...
Samsun’da yaşayan Bafralılar dernekleşti
YEREL HABERLER Samsun’da yaşayan Bafralılar dernekleşti
Kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı
YEREL HABERLER Kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı
Otizmli öğrencilerden muhteşem gösteri
YEREL HABERLER Otizmli öğrencilerden muhteşem gösteri
Çevreye atılan çöpler leylekleri tehdit ediyor
YEREL HABERLER Çevreye atılan çöpler leylekleri tehdit ediyor
Samsun’da fırınlara Ramazan denetimi
YEREL HABERLER Samsun’da fırınlara Ramazan denetimi
Samsun'da çamur yağdı
YEREL HABERLER Samsun'da çamur yağdı
OMÜ’de oklar geleceğe uçuyor Rektör Ünal, Geleneksel Okçuluk Kulübü’nün antrenmanını ziyaret etti
YEREL HABERLER OMÜ’de oklar geleceğe uçuyor Rektör Ünal, Geleneksel ...
Başkan Topaloğlu: “İlçemizi daha güzel yerlere taşımak için çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu: “İlçemizi daha güzel yerlere ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.