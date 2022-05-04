Ayvacık kırsalında yol çalışması

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ayvacık ilçesi Çökekli Mahallesi’ndeki 21.5 kilometrelik yolda çalışma başlattı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki yol ağını daha kaliteli ve modern hale getirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Bu kapsamda Ayvacık ilçesinin en uzak mahallelerinden biri olan Çökekli Mahallesi’nde 21.5 kilometrelik yolun konforunu artıran Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, trafiği rahatlatacak, vatandaşları güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlayacak. Yolun sathi kaplama öncesi genişletme ve altyapı çalışmaları tamamlandı. İlçeye 40 kilometre mesafedeki Çökekli Mahallesi’ndeki yolun genişliği 4 metreden 7 metreye çıkarıldı. Temel malzemesi serilmeye başlanan yolun ağustos ayına kadar bitirilmesi hedefleniyor. Yol tamamlandığında Amasya’nın Taşova ilçesine kadar konforlu ulaşım sağlanacak. Yapılan yatırım ile yüzleri gülen mahalle sakinleri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e ve ekibine teşekkürlerini iletti.



“Eski yol bataklık gibiydi”

Çökekli Mahalle Muhtarı Asım Denk, "Köyümüz Ayvacık'ın en son köyü. İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta. Geçtiğimiz yıl yolumuzun altyapısı ve genişletmesi yapıldı. Şimdi de asfaltı yapılıyor. Yollar bataklık gibiydi. Çamurdan geçemiyorduk. Geçen yıl burada bir yıl boyunca altyapı çalışması yapılarak asfalta hazırlandı. Emeği geçen herkese mahallem adına çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza bizlere verdiği sözü tuttuğu içinde ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.



“Yol medeniyettir”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentlerin medeniyet seviyesini gösteren en önemli ölçünün yolları olduğunu dile getirdi. Başkan Demir, “Biz de yol medeniyettir ilkesinden hareketle başta şehir merkezi olmak üzere kentin tüm bölgelerindeki yol sorununa neşter vurduk. Ayvacık İlçesi Çökekli Mahallemiz de önem verdiğimiz bir yer. Yolun genişliğini artırdık. Zeminini güçlendirdik. Konforlu ulaşım noktasında ne yapılması gerekiyorsa ekiplerimiz onu yapıyor. Samsun’un sağlıklı ve marka kent olma yolundaki yatırımlarımızı sürdürürken ihtiyaçlarını da göz ardı etmeden çalışıyoruz. Yol bu ihtiyaçların en başında geliyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilçe, mahalle ya da köy ayrımı gözetmeden Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ihtiyaç duyulan her noktaya hizmet ulaştırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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