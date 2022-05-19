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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

19 Mayıs’ta Atatürk Oryantiring Yarışı

İHA

19 Mayıs’ta Atatürk Oryantiring Yarışı

– Samsun’ un 19 Mayıs ilçesinde Milli Mücadele’nin 103. yılına özel 91 sporcunu katılımıyla Atatürk Oryantiring Yarışı yapıldı.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Türkiye Oryantiring Federasyonu Samsun İl Temsilciliği ve 19 Mayıs Belediyesi tarafından organize edilen, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından desteklenen yarış; Asarcık, Havza, Kavak, Atakum ve 19 Mayıs ilçelerinden sporcuların katılımıyla gerçekleşti. 10 farklı kategoride 91 sporcunun katıldığı yarış; 19 Mayıs Belediyesi ve Oryantiring Federasyonu Samsun İl Temsilciliği tarafından hazırlanan 19 Mayıs ilçesi Kumcağız Mahallesi’nde yaklaşık 15 bin metrekare alanda oluşturulan yeni haritada koşuldu.
Yarış sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını takdim eden 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Ayaklarınızın beyninizden yavaş olması gereken bir spor dalı olan oryantiring yarışlarını ilçemize kazandırmak adına bu güzel ortam için hazırladığımız yeni haritamızda eminim ki sizler de zevkli bir yarış geçirdiniz. Yanıltıcı, şaşırtıcı ve keyifli bir spor olan oryantiring için hazırladığımız bu haritanın Türkiye’de bir başka benzeri olduğunu düşünmüyorum. Yerleşke, piknik alanı, kumsal ve denizin bir arada olduğu başka bir harita çalışması yoktur. İlçemizde bu sporu geliştirmek adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Dereceye giren sporcularımıza, Federasyon İl Temsilciliğine, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüze ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi.

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