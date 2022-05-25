Samsun Valiliği'nden 'organ mafyası' açıklaması

Samsun Valiliği, bir kadının 'organ mafyası' olduğu yönünde asılsız paylaşım yapan sosyal medya kullanıcıları hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Bazı sosyal medya mecraları üzerinden bir kadın şahsın fotoğrafının bulunduğu görüntüye ‘Tüm milletin dikkatine bu kadın organ mafyasıdır. Samsun Yenidoğan Mahallesi'nde görülmüştür, dilenci kılığında geziyormuş, çocukları kaçırıyor’ yazılı halde paylaşılan fotoğraflı gönderi hakkında idari yönden Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesi gereğince Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü İlkadım Gazi Polis Merkezi Amirliği'nce gerekli yasal işlem yapılarak, asılsız suç iddiası içerir bu paylaşımı yapan şahıs ya da şahıslarla ilgili olarak Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce adli işlemlere başlanılmıştır. Ayrıca söz konusu paylaşımın sadece ilimiz değil, farklı il isimleri kullanılarak sosyal medya mecralarında benzer içeriklerle paylaşıldığı ancak yapılan bu paylaşımların gerçeği yansıtmadığı anlaşılmış olup bu tip paylaşımları yapan kişi ya da kişilerin tespitine yönelik çalışmalara devam edilmektedir" denildi.

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