Elma iç kurdu için ilaçlama zamanı

Samsun'da başta elma olmak üzere armut, ayva, ceviz ağaçlarına zarar verdiğini bilinen elma iç kurdu için ilaçlama çalışması başlatıldı.



Mücadele edilmediği takdirde büyük ekonomik kayıplara yol açabilen elma İç kurdu ile ilgili Samsun'da çalışmalar devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Elma iç kurdu, sadece elmada değil; armut, ayva, ceviz ağaçlarının da önemli zararlısıdır. Ülkemizde, elma üretilen bölgelerin tümünde bulunabilen zararlı ile mücadele edilmediği takdirde, bahçelerde yüzde 60 100 arasında zararlara sebebiyet verebilmektedir. Doğrudan meyvelerde zarar yapan larvalar, meyveleri delerek içlerinde galeriler açmakta, etli kısmını ve çekirdek evini yiyerek pislikler bırakmaktadır. Bütün bunların sonucu olarak, zararlı meyvelerin dökülmesine, ağaçta kalabilen kurtlu meyvelerinse niteliğinin bozulmasına ve dolayısıyla elmanın piyasadaki değerinin düşmesine neden olmaktadır. Mücadele yöntemleri ise kültürel açıdan öncelikle elma bahçelerinin, zararlının diğer konukçuları olan armut, ayva ve ceviz gibi meyve ağaçları ile karışık olarak kurulmamasına özen gösterilmelidir. Elma ağaçlarının altına dökülen meyvelerin toplanıp uzaklaştırılması, ambalaj ve depolama yerlerinin elma bahçelerinin kenarlarına kurulmaması, bahçenin sürümüne özen gösterilmesi, ağaç gövdelerine haziran ayı başlarında oluklu mukavvadan tuzak bantlar sarılarak, bunlara gelen larvaların haftalık kontrollerle imha edilmesi gerekmektedir" dedi.



Kimyasal mücadele

Müdür Sağlam, "Elma iç kurdu mücadelesinde hedef her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir. Bunun için kışlayan ve yazlık döllerin ergin çıkış ve uçuş süresi ile yumurtaların bırakılması ve açılışlarının izlenmesi gerekir. İlimizde bulunan tahmin ve erken uyarı cihazlarından alınan veriler doğrultusunda, bitki fenolojisi ve monitör tuzakların değerlendirilmesi sonucunda 26 Mayıs tarihi itibariyle elma iç kurdu birinci döl ilaçlama tarihi gelmiştir. Çiftçilerimizin zaman geçirmeden söz konusu zararlıya karşı elma, armut, ceviz ve ayva bahçelerini ruhsatlı pestisit kullanarak ilaçlaması gerekmektedir. Kullanılan ilacın etki süresine bağlı olarak ikinci ve üçüncü ilaçlamalar aksatılmadan yapılmalıdır. Üreticilerimizin detaylı bilgi için, il ve ilçe müdürlüklerimize başvurabileceklerini hatırlatır bol bereketli bir üretim sezonu dilerim" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.