Batıpark Balıkçı Barınağı 2 aya tamamlanacak SASKİ'den 5 mahalleye 19 milyon lira yatırım

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Batıpark Balıkçı Barınağı’ndaki çalışmaları 2 ay içinde tamamlayacak.

Batıpark Olta Balıkçıları ve Su Sporları Derneği iş birliği ile yürütülen çalışmada 10 metrekare büyüklüğünde 171 beton kulübe yapılıyor. İnşaatı biten kulübelerin ince sıva işlemini gerçekleştiriliyor. Boyandıktan sonra güvenlik amaçlı kameralar yerleştirecek olan Samsun Büyükşehir Belediyesi, tesise giriş çıkışları da kontrol altında tutacak. Ayrıca barınağa yakın noktada vatandaşlar için küçük bir balıkçı lokantası inşa edecek. Sahiplerine 2 ay sonra teslim edilecek amatör balıkçı barınağı, düzenlenecek törenle hizmete girecek.



“Alkol kullananlar ve taşkınlık yapanları barındırmayacağız”

Batı Park Olta Balıkçıları ve Su Sporları Derneği Başkanı Kadir Tezcanlı, “1985 yılından beri buradayım. Buradaki değişimi hayal bile edemezdim. Suyumuz geldi. Bay, bayan ve engelli tuvaletleri yapıldı. Görüntü kirliliğinden kurtulduk. Samsun için gurur duyuyorum. Burada yeni düzen kuruluyor. Belediyemizle ortak tüzük hazırlayıp üyelerimize imzalattık. Alkol kullananlar ve taşkınlık yapanları barındırmayacağız. Barınağımız, herkesin gelip balık yiyebileceği nezih bir ortam haline geliyor” dedi.



“Samsun’da amatör olta balıkçılığını geliştirip yaygınlaştıracağız”

Samsun’da amatör olta balıkçılığını geliştirip yaygınlaştırmaya devam edeceklerinin altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yoğun talebi karşılamak için de yatırımları sürdüreceklerini kaydetti. Batıpark Balıkçı Barınağı’nın halka açık modern bir tesis haline getirmeye çalıştıklarını dile getiren Başkan Demir, “Batı Park sahilimiz, şehrimizin en güzel lokasyonlarından biridir. Oraya büyük önem veriyoruz. Batıpark’ta konuşlanmış olan amatör olta balıkçılarımızın hem yaşam koşullarını iyileştirmek şehrimizin tanıtımına katkı vermek amacıyla orada temiz ve estetik bir düzen kurmamız gerekiyordu. Derneğimizle iş birliği yaparak çalışmalara başladık. Görüntü kirliliğine neden olan tüm sundurma tipi barakaları yıktık. Her bir balıkçımız için tek tip beton barınaklar yapıyoruz. Orada küçük bir balıkçı lokantası da planlıyoruz. Halkımız istediği zaman gidip taze balık yiyebilecek. İnşaatlar kısa zamanda tamamlanınca hizmete açacağız. Balıkçılarımıza ve şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.



5 mahalleye 19 milyon lira yatırım

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü, Terme ilçesinin 5 mahallesinde içme suyunda yaşanan soruna neşter vuruyor. Terme’ye bağlı Bazlamaç, Evci, Sakarlı ve Hüseyinmescit Mahallerinde her yağmur sonrası su kaynaklarında oluşan bulanıklık için harekete geçen SASKİ Genel Müdürlüğü bölgeye yaklaşık 19 milyon lira yatırım yapıyor. Yatırım kapsamında 29 bin 978 metre şebeke ve isale hattı döşeyecek olan SASKİ, Akbucak mevkisindeki kaynaktan saniyede 30 litre suyu alarak mahallelere verecek. İki ayda tamamlanması planlanan çalışmanın sona ermesiyle birlikte yağmurlu havalarda su kaynaklarında oluşan bulanıklıktan dolayı yaşanan içme suyu problemi sona erecek.



“Her yağmurda yaşanan bulanıklık bitecek”

Samsun’un 17 ilçesinde içme suyu sıkıntısı yaşanan mahallelerde su sorununun çözümü için gece gündüz çalışmalara devam edildiğini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Terme ilçesine bağlı 5 mahallemizin içme suyunda yaşanan bulanıklık sorununu da çözmek için harekete geçtik. Bölgeye yaklaşık 19 milyon liralık bir yatırım yapıyoruz. Çalışmalar başladı. Toplam 29 bin 978 metre şebeke ve isale hattı döşenecek. 1 adet içme suyu deposu, 3 adet terfi merkezi inşa edilecek. Çalışmayı da iki ay gibi kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Bittiğinde Bazlamaç, Evci, Sakarlı ve Hüseyinmescit Mahallerimizin her yağmur sonrası yaşadıkları bulanık su sorunu ortadan kaldırılmış olacak” diye konuştu.



Yaza Merhaba Şenliği

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Canik Özel Eğitim Uygulama Okulu iş birliğinde düzenlenen Yaza Merhaba Şenliği’nde özel gereksinimli çocuk ve aileleri unutamayacakları bir gün geçirdi. Mavi Işıklar Engelliler Eğitim Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen şenlik ilk olarak Büyükşehir Belediyesi'nin engelli ve ailelerine yönelik hizmetler sunumu ile başladı. Ardından oyun alanlarına geçildi. Spor aktiviteleri, yarışlar, çocuk oyunları ve eğitim faaliyetleri ile ilgili renkli gösterilerin yer aldığı şenlikte özel çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi. Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Emrah Baş, özellikle dezavantajlı grupların her zaman yanında olmaya öncelik verdiklerini belirterek, farkındalık oluşturmak ve özel gereksinimli bireylerin hayatını kolaylaştırmak adına her zaman destek olacaklarını söyledi.

