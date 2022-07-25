Vezirköprü kır evleri açıldı

21 adet kır evi ve 1 adet idari binanın yer aldığı Vezirsu Kır Evleri, düzenlenen törenle açıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yer alan, doğa ve tabiat alanı çevresinde Vezirsuyu Tabiat Parkı içerisinde yer alan Vezirsu Kır Evleri'nin açılışı AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve protokol üyelerinin katılımı ile gerçekleşti.

Binali Yıldırım, Vezirköprü'de hizmete açılan Kır Evleri ile ilgili olarak, mesire alanının ve mevcut doğal ortamın önemine vurgu yaparak, "Burada mesire alanı, tabiat parkı düşünülmüş. Kır evleri var, idari binaları var, piknik alanları var, her şeyiyle dört dörtlük bir iş olmuş. Medeniyetlere köprü olan Vezirköprü'ye hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Proje, 288 hektarlık Vezirsuyu Tabiat Parkı alanındaki, Doğal Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün, Vezirsuyu Tabiat Parkı gelişme planı içerisinde gösterdiği alanda yer alıyor. Projede 1 adet idari bina, 21 adet kır evi yer alıyor. 2 tip yapı modeli olarak projelendirilen kır evlerinde yatak odası, mutfak ve oturma odası, banyo ve tuvalet, 1 balkon yer alıyor. Kır evlerinin 10 tanesi 56 metrekarelik tek katlı, 11 tanesi ise, 86 metrekarelik çift katlı ters dubleks evler şeklinde tasarlandı.

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