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Samsun hava durumu - 12 Temmuz Samsun Bafra hava durumu

Samsun için Meteoroloji'den yapılan yağış uyarısının ardından Samsun ve özellikle Bafra hava durumu merak ediliyor. Samsun'da gök gürültülü sağanak yağmurun Pazar günü hariç Çarşamba gününe kadar etkili olması bekleniyor. İşte 12 Temmuz Samsun Bafra hava durumu

Samsun

Samsun Bafra hava durumu araştırılıyor. Meteoroloji bölgedeki vatandaşlar için gök gürültülü yağmurun beklendiği konusunda uyardı. Meteoroloji'nin son verilerinde de Samsun'da önümüzdeki günlerde üst üste yağışlı havanın etkili olacağı yer alıyor. Samsun Bafra hava durumundan ayrıntılar haberimizde.

SAMSUN HAVA DURUMU - 12 TEMMUZ

Meteoroloji'nin verilerine göre bugün etkili olacak yağmur öğleden sonra yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakacak. Ancak Pazar günü hariç Çarşamba gününe kadar bölgede yağmur aralıklarla devam edecek. Bölgede hava sıcaklığı ise en yüksek 25 - 28 derece arasında olacak.

SaatBeklenen HadiseSıcaklık (°C)Hissedilen Sıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar YönüOrt. Rüzgar Hızı (km/sa)Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
CUMA09.00 - 12.002323791634
CUMA12.00 - 15.002525661937
CUMA15.00 - 18.002323641737
CUMA18.00 - 21.002121721030
CUMA21.00 - 24.00202081919

BAFRA HAVA DURUMU

Bafra'da da aynı hava durumu şartları geçerli, ancak sıcaklık şehir merkezine göre birkaç derece daha düşük.

TARİHTAHMİN EDİLEN 
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)  
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHız    
12 Temmuz Cuma1823599218    
13 Temmuz Cumartesi1723618613    
14 Temmuz Pazar1624619217    
15 Temmuz Pazartesi1827658622    
16 Temmuz Salı1923719317

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