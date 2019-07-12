Samsun Bafra hava durumu araştırılıyor. Meteoroloji bölgedeki vatandaşlar için gök gürültülü yağmurun beklendiği konusunda uyardı. Meteoroloji'nin son verilerinde de Samsun'da önümüzdeki günlerde üst üste yağışlı havanın etkili olacağı yer alıyor. Samsun Bafra hava durumundan ayrıntılar haberimizde.
SAMSUN HAVA DURUMU - 12 TEMMUZ
Meteoroloji'nin verilerine göre bugün etkili olacak yağmur öğleden sonra yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakacak. Ancak Pazar günü hariç Çarşamba gününe kadar bölgede yağmur aralıklarla devam edecek. Bölgede hava sıcaklığı ise en yüksek 25 - 28 derece arasında olacak.
|Saat
|Beklenen Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Hissedilen Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar Yönü
|Ort. Rüzgar Hızı (km/sa)
|Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
|CUMA09.00 - 12.00
|23
|23
|79
|16
|34
|CUMA12.00 - 15.00
|25
|25
|66
|19
|37
|CUMA15.00 - 18.00
|23
|23
|64
|17
|37
|CUMA18.00 - 21.00
|21
|21
|72
|10
|30
|CUMA21.00 - 24.00
|20
|20
|81
|9
|19
BAFRA HAVA DURUMU
Bafra'da da aynı hava durumu şartları geçerli, ancak sıcaklık şehir merkezine göre birkaç derece daha düşük.
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|12 Temmuz Cuma
|18
|23
|59
|92
|18
|13 Temmuz Cumartesi
|17
|23
|61
|86
|13
|14 Temmuz Pazar
|16
|24
|61
|92
|17
|15 Temmuz Pazartesi
|18
|27
|65
|86
|22
|16 Temmuz Salı
|19
|23
|71
|93
|17
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