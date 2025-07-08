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        Haberler Gündem Samsun polisinden dev operasyon! 2 milyar 600 milyon TL’lik vurgun

        Samsun polisinden dev operasyon!

        Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik, 12 ilde dev bir operasyon düzenlendi. 70 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında 2 milyar 600 milyon TL'lik işlem hacmine ulaştığı ortaya çıktı.

        Giriş: 08.07.2025 - 18:13 Güncelleme: 08.07.2025 - 18:13
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        Samsun polisinden dev operasyon! 2 milyar 600 milyon TL'lik vurgun
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        Yasa dışı bahis sitelerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, yasa dışı bahis sitelerine yönelik Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        70 KİŞİLİK ÇETEYE 12 İLDE OPERASYON

        Yapılan çalışmalarda, yasa dışı bahis oynatan önemli bir çete tespit edildi. Çalışmalarda tespit edilen 70 kişinin yakalanması için Samsun merkezli İstanbul , Ordu , Gümüşhane , Kastamonu , Artvin, İzmir, Çanakkale, Elazığ , Antalya, Erzincan , Sinop olmak üzere toplam 12 ilde operasyon düzenlendi. Düzenlenen şafak operasyonunda toplam 70 kişi gözaltına alındı.

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        1 MİLYON 230 BİN TL ELE GEÇİRİLDİ

        Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 230 bin 600 TL nakit para, 720 adet sentetik ecza, 1.7 gram kokain, 2 adet ruhsatsız tabanca,

        187 adet fişek, 30 adet kartuş Çok sayıda SIM kart ve dijital materyal ele geçirildi.

        2 MİLYAR 600 MİLYON LİRALIK VURGUN

        Yapılan incelemelerde, çetenin yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında 2 milyar 600 milyon TL’lik işlem hacmine ulaşıldığı belirlendi. Şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına el konuldu. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 otomobil, 1 çekici araç ve 5 motosiklet tespit edilerek adli işlemler başlatıldı.

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