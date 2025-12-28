Samsun’da açık denizde sürüklenen tekne kıyıya çekildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 15.50 sıralarında Tekkeköy Tershane Limanı açıklarında gerçekleştirdikleri kontroller sırasında açık denizde sürüklenen bir tekne tespit etti.

Yapılan incelemede, 3-4 metre uzunluğundaki ‘Dilara 2007’ isimli teknenin halatlarının çözülmesi nedeniyle kontrolsüz şekilde denize açıldığı belirlendi.

Denizde su almaya başladığı ve batma riski taşıdığı belirlenen tekne, ekipler tarafından botlara yedeklenerek güvenli bir şekilde kıyıya çekildi. Tekne, gerekli incelemelerin yapılması ve sahibinin tespit edilerek teslim edilmesi amacıyla Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili işlemler sürüyor.