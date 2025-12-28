Habertürk
        Samsun'da açık denizde sürüklenen tekne kıyıya çekildi

        Samsun’da açık denizde sürüklenen tekne kıyıya çekildi

        Samsun'un Tekkeköy ilçesi açıklarında halatlarının çözülmesi sonucu sürüklenmeye başlayan ve içerisinde kimsenin bulunmadığı tespit edilen tekne, deniz polis tarafından kıyıya çekildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 19:47 Güncelleme: 28.12.2025 - 19:47
        Açık denizde sürüklenen tekne kıyıya çekildi
        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 15.50 sıralarında Tekkeköy Tershane Limanı açıklarında gerçekleştirdikleri kontroller sırasında açık denizde sürüklenen bir tekne tespit etti.

        Yapılan incelemede, 3-4 metre uzunluğundaki ‘Dilara 2007’ isimli teknenin halatlarının çözülmesi nedeniyle kontrolsüz şekilde denize açıldığı belirlendi.

        Denizde su almaya başladığı ve batma riski taşıdığı belirlenen tekne, ekipler tarafından botlara yedeklenerek güvenli bir şekilde kıyıya çekildi. Tekne, gerekli incelemelerin yapılması ve sahibinin tespit edilerek teslim edilmesi amacıyla Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili işlemler sürüyor.

