        Samsun'da yalnız yaşayan SGK uzmanı evinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Samsun’da yalnız yaşayan SGK uzmanı evinde ölü bulundu

        Samsun'da 55 yaşındaki SGK uzmanı Soner Doğanyıldız, işe gitmemesi üzerine evinde yatağında hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Doğanyıldız'ın ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2026 - 15:29 Güncelleme: 13.02.2026 - 15:29
        SGK uzmanı evinde ölü bulundu
        Samsun’da yalnız yaşadığı öğrenilen 55 yaşındaki SGK uzmanı, evinde ölü olarak bulundu.

        İŞE GİTMEYİNCE ŞÜPLENDİLER

        İHA'nın haberine göre olay; Samsun’un Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi’nde meydana geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Samsun İl Müdürlüğü’nde uzman olarak görev yapan, eşinden yeni ayrıldığı ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Soner Doğanyıldız (55), bugün işe gitmeyince durumdan şüphelenen mesai arkadaşları telefonla kendisine ulaşmaya çalıştı.

        YATAĞINDA HAREKETSİZ BULUNDU

        Doğanyıldız'a ulaşamayan çalışma arkadaşları evine gitti. Kapının açılmaması üzerine durum polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi. İtfaiye yardımıyla eve giren polis ekipleri, Doğanyıldız’ı yatağında hareketsiz halde buldu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Doğanyıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

        Halk sağlığı uzmanı tarafından ölüm şüpheli olarak değerlendirilirken, Doğanyıldız’ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

