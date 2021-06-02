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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk yatırımcıların en dikkatle takip ettiği isimlerden birisi olmaya devam ediyor. Musk son olarak bir kripto paranın değil, Koreli bir şirketin hisselerinin değerlenmesine yol açtı.

Popüler komedi animasyounu South Park, Twitter üzerinden internet ünlülerinin kavga ettiği bir bölüm paylaştı. Musk buna cevap olarak Youtube'da 8.7 milyarlık izlenme sayısına sahip Baby Shark şarkısını "Baby Shark hepsini ezer. İnsan sayısından fazla izlenme sayısı var" mesajıyla paylaştı.

— Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2021

Bu paylaşım Güney Kore borsasında hareketliliğe yol açtı. Söz konusu şarkının yapımcısı SmartStudy'nin büyük ortaklarından Samsung Publishing şirketinin hisselerinde yüzde 10'a yakın yükseliş yaşandı. Ardından hisseler kazanımlarının bir kısmını geri verdi.

Samsung Publishing firmasının herkes tarafından bilinen Samsung'la bir ilgisi bulunmuyor.