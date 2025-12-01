Samsunspor: 1 - Alanyaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor ile Alanyaspor, 1-1 berabere kaldı. 90+1'de Güven Yalçın'ın golüyle beraberliği kurtaran Alanyaspor, puanını 16'ya çıkardı. 90+5. dakikada Joe Mendes'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Samsunspor ise haftayı 25 puanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Karadeniz temsilcisinin golün, 15. dakikada Anthony Musaba atarken, konuk ekibe beraberliği getiren golü ise 90+1. dakikada Güven Yalçın kaydetti.
Ev sahibinde forma giyen Joe Mendes, 90+5. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Samsunspor puanını 25'e, ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıkan Alanyaspor ise 16'ya yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Samsunspor, Galatasaray'a konuk olacak. Alanyaspor, Antalyaspor'u ağırlayacak.