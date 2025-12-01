Habertürk
        Samsunspor: 1 - Alanyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Samsunspor: 1 - Alanyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor ile Alanyaspor, 1-1 berabere kaldı. 90+1'de Güven Yalçın'ın golüyle beraberliği kurtaran Alanyaspor, puanını 16'ya çıkardı. 90+5. dakikada Joe Mendes'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Samsunspor ise haftayı 25 puanla tamamladı.

        Giriş: 01.12.2025 - 22:00 Güncelleme: 01.12.2025 - 22:00
        Alanyaspor, 90+1'de bir puanı aldı!
        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.

        Karadeniz temsilcisinin golün, 15. dakikada Anthony Musaba atarken, konuk ekibe beraberliği getiren golü ise 90+1. dakikada Güven Yalçın kaydetti.

        Ev sahibinde forma giyen Joe Mendes, 90+5. dakikada kırmızı kart gördü.

        Bu sonucun ardından Samsunspor puanını 25'e, ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıkan Alanyaspor ise 16'ya yükseltti.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Samsunspor, Galatasaray'a konuk olacak. Alanyaspor, Antalyaspor'u ağırlayacak.

