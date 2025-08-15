Samsunspor, Albert Posiadala'yı kadrosuna kattı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Norveç ekibi Molde'den Polonyalı kaleci Albert Posiadala'yı 1 yıllığına kiraladı. 22 yaşındaki file bekçisi bu sezon Okan Kocuk ile birlikte forma rekabetine girecek.
Transferde gaza basan Samsunspor, Molde'nin Polonyalı kalecisi Albert Posiadala ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.
Kırmızı-beyazlılar, 22 yaşındaki file bekçisinin lisansını da çıkardı.
Posiadala, bu sezon Okan Kocuk ile birlikte forma rekabetine girecek.
Kariyerine Polonya’nın Pogon Siedlce takımında başlayan Posiadala, sırasıyla Swit Nowy Dwor ve Wisla Pulawy formaları giydi. Son olarak Norveç ekiplerinden Molde’de forma giyen 1,93 boyundaki file bekçisi, bu zamana kadar 62 resmi müsabakada kalesini korudu.