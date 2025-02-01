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        Samsunspor Başkanvekili Bilen: Avrupa hedefine ulaşacağız

        Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, takımlarının bu sene Avrupa kupalarına katılma hedefine ulaşacağına inandıklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 10:11 Güncelleme: 01.02.2025 - 10:11
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        "Avrupa hedefine ulaşacağız"
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        İki dönem transfer yasağı olmasına ve 12 futbolcusunu sezon başında kaybetmesine rağmen Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Samsunspor'da Başkanvekili Veysel Bilen, takımın son durumu ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

        Bu sezon gösterdikleri performans ile Avrupa hedefine ulaşacaklarını ümit ettiklerini dile getiren Bilen, "Sezon başından beri birinci hedefimizin transfer yasağımızın olduğu sene ligde kalmak olarak deklare etmiştik. Çok şükür kimsenin beklemediği bir performans ile kenetlenmiş bir oyuncu gurubuyla da Türk futboluna damga vurduk. Bunun için mutluyuz. Bu bizim sorumluluğumuzu arttırıyor. Dün dünde kaldı. Futbolda dün yok hep bugün var. Biz bugünden başlayarak Başakşehir maçıyla birlikte artık hayal etiğimiz, ‘Samsunspor Avrupa'da neden olmasın, niye oralarda boy göstermeyelim?' söyleminin altını doldurma zamanı geldi diye düşünüyoruz. Bu saatten sonra ipler bizim elimizde. Arkaya bakmadan her maç maçı final havasında geçireceğiz. En az puan kaybeden takım 3 ya da 4. olacak. Biz ümit ediyoruz ve inancımız doğrultusunda sezon bittiği zaman Samsunspor özlenen Avrupa hasretini giderecek. Olmazsa da dünyanın sonu değil, bu oyuncu grubu aslanlar gibi şehri temsil ediyorlar. İnancımız Avrupa hedefine ulaşacağız ondan sonra da Samsunspor'un önü çok daha açık olacak" dedi.

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