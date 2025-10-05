Habertürk
        Samsunspor - Fenerbahçe maçının VAR'ı Sarper Barış Saka oldu

        Samsunspor - Fenerbahçe maçının VAR'ı Sarper Barış Saka oldu

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bugün oynanacak Samsunspor - Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Sarper Barış Saka oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 13:05 Güncelleme: 05.10.2025 - 13:05
        Samsunspor-Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu!
        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bugün saat 20.00'de Samsunspor ile Fenerbahçe, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

        Bu mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Esat Sancaktar yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Fatih Tokail olacak.

        İki ekip arasındaki mücadelenin VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak, AVAR'da ise Deniz Caner Özaral ile Eren Özyemişcioğlu eşlik edecek.

        Bugün oynanacak diğer karşılaşmalarda VAR'da şu isimler görev yapacak:

        14.30 Kasımpaşa - Konyaspor: Ömer Faruk Turtay

        17.00 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Kadir Sağlam

        20.00 Göztepe - Başakşehir: Onur Özütoprak

        20.00 Samsunspor - Fenerbahçe: Sarper Barış Saka

