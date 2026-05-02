Samsunspor- Galatasaray canlı izle: Samsunspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Süper Lig'de geride kalan 31 müsabakada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, haftaya 74 puanla lider girdi. Galatasaray, son 3 hafta öncesinde en yakın takipçileri Fenerbahçe'nin 7, Trabzonspor'un ise 9 puan önünde yer aldı. "Cimbom" bugünkü müsabakada 3 puanla ayrılması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Peki, Samsunspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?