Samsunspor- Galatasaray canlı izle: Samsunspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Süper Lig'de lider Galatasaray, 32. hafta maçında yarın akşam Samsunspor'a konuk olacak. Haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde giren sarı-kırmızılılar, Samsunspor'u mağlup ettiği takdirde bitime 2 hafta 26. lig şampiyonluğunu garantileyecek. Peki, Samsunspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Samsunspor- Galatasaray canlı izle kanalı

        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 13:33 Güncelleme:
        Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Süper Lig'de geride kalan 31 müsabakada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, haftaya 74 puanla lider girdi. Galatasaray, son 3 hafta öncesinde en yakın takipçileri Fenerbahçe'nin 7, Trabzonspor'un ise 9 puan önünde yer aldı. "Cimbom" bugünkü müsabakada 3 puanla ayrılması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Peki, Samsunspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        SAMSUNSPOR- GALATASARAY CANLI İZLE

        Samsunspor- Galatasaray maçı, 2 Mayıs Cumartesi bu akşam 20.00'de oynanacak.

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        GALATASARAY MUHTEMEL 11

        Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen

        SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11

        Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Yalçın, Elayis, Holse, Coulibaly, Mouandilmadji

        OSIMHEN, SAMSUNSPOR'U BOŞ GEÇMİYOR

        Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Samsunspor'a karşı mücadele ettiği 3 maçta da gol sevinci yaşadı.

        Tecrübeli santrfor, kırmızı-beyazlılara karşı forma giydiği 3 müsabakada toplamda 5 kez fileleri havalandırdı. Osimhen, yarınki müsabakada gol serisini sürdürmeyi hedefliyor.

        Bu sezon 20 Süper Lig maçında forma giyen Osimhen, toplamda 13 kez fileleri havalandırdı. 27 yaşındaki santrfor, ligin 15. haftasındaki Samsunspor karşılaşmasıyla başlayan süreçte forma giydiği 10 müsabakanın 9'unda 10 kez skoru değiştirmeyi başardı.

        OKAN BURUK, SAMSUNSPOR'A PUAN KAYBETMEDİ

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Samsunspor'a rakip olduğu tüm maçları kazandı.

        Buruk, tamamı Galatasaray'ın başındayken Samsun temsilcisiyle 6 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçların tamamından 3 puanla ayrıldı.

        Söz konusu maçlarda 14 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.

