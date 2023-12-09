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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor-Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor-Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN

        Samsunspor-Kasımpaşa maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Ligde son olarak Adana Demirspor'u 3-2 mağlup ederek bu sezon ilk deplasman galibiyetini alan Samsunspor, 11 puanla 18. sırada yer alıyor. Yeni hocası Sami Uğurlu ile çıktığı ilk maçta sahasında Gaziantep FK'yı 4-2 yenen Kasımpaşa ise haftaya 21 puanla 7. sırada girdi. Samsunspor-Kasımpaşa maçıyla ilgli tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 09.12.2023 - 15:09 Güncelleme: 09.12.2023 - 16:21
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        Maçta 2 gol var!
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        Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Samsunspor ile Kasımpaşa lig tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor.

        11' 22' Mouandilmadji

        STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı

        HAKEM: Zorbay Küçük

        SAAT: 16.00

        YAYIN: beIN Sports 2

        Samsunspor: Okan, Soner, Alim, Satka, Tırpan, Holse, Taylan, Emre Kılınç, Ntcham, Tait, Mouandilmadji

        Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Gökhan, Yasin, Duhan, Saddiki, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Ben Ouanes, Ngoy

        Ligde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyeti bulunan Samsunspor aldığı 11 puanla 18. sırada bulunuyor. Kasımpaşa ise 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 21 puan topladı ve haftaya 7. sırada girdi.

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        SÜPER LİG'DE İLK RANDEVU

        Samsunspor ile Kasımpaşa, Süper Lig’de ilk kez rakip oluyor. İki ekip daha önce 1. Lig ve 2. Lig müsabakalarında 12 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde en farklı galibiyeti 25 Kasım 1990’da oynanan 2. Lig maçında 7-0’lık skorla Samsunspor aldı. İki takım en son 14 yıl önce, 19 Nisan 2009’da karşılaştı. Kasımpaşa’da oynanan söz konusu mücadeleden ev sahibi 2-1’lik skorla galip ayrıldı.

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        PAŞA DEPLASMANDA 2 MAÇTIR KAZANAMIYOR

        Kasımpaşa, Süper Lig’de oynadığı son 2 deplasman maçında Galatasaray ve Konyaspor’a mağlup oldu. Geride kalan 14 haftada 6 kez dış sahada oynayan Paşa; Karagümrük ve Sivasspor karşısında sahadan üstünlükle ayrıldı. Lacivert-beyazlılar, Hatayspor ve Alanyaspor ile ise berabere kaldı.

        LİGİN EN GOLCÜ YERLİ FUTBOLCUSU AYTAÇ KARA

        Kasımpaşa’da deneyimli futbolcu Aytaç Kara, hücum performansıyla dikkat çekiyor. 30 yaşındaki futbolcu, 14 maçta 9 kez rakip fileleri havalandırdı. Kara, Süper Lig’deki gol krallığında 11’er golü bulunan Galatasaray'dan Mauro Icardi ve Fenerbahçe'den Edin Dzeko’nun en yakın takipçisi oldu. Gol krallığında Aytaç Kara ile beraber 9 golü bulunan diğer isim ise Kayserispor'dan Mame Thiam oldu. Ligde Aytaç Kara’dan sonra en çok gol atan yerli oyuncu ise 6 golle Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci olarak yer alıyor.

        OMERUO VE SADIK CEZALI

        Paşa’da son oynanan Gaziantep FK maçının 90+4. dakikasında kırmızı kart gören defans oyuncusu Kenneth Omeruo, cezası sebebiyle Samsunspor karşısında forma giyemiyor. Aynı maçta ligde bu sezonki 4. sarı kartını gören deneyimli savunmacı Sadık Çiftpınar da Samsunspor karşısında cezalı duruma düştü.

        Kasımpaşa’da 3’er sarı kartı bulunan Aytaç Kara ve Haris Hajradinovic; Samsunspor’da ise Mickael Tırpan, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

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