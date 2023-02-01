Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol 1. Lig Yılport Samsunspor
ABONE OL

Samsunspor, ligde 90 hafta sonra lider oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, 2 buçuk yıldır mücadele ettiği ligde 90 hafta sonra liderlik koltuğuna oturabildi.

Samsunspor, ligde 90 hafta sonra lider oldu
İHA

Şirketleştikten 1 sene sonra Ertuğrul Sağlam yönetiminde Spor Toto 1. Lig’e yükselen Samsunspor, 2,5 yıldır Süper Lig’e çıkma mücadelesi veriyor. 2020-2021 sezonu, 2021-2022 sezonu ve 2022-2023 sezonu ilk yarısında hiç lig lideri olamayan kırmızı-beyazlılar, ligde 90 hafta sonra lider olmanın keyfini sürdü.

Ertuğrul Sağlam yönetiminde 2020-2021 sezonunda 34 maçta 70 puan toplayan Samsunspor; sezonu 34 maçta 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 70 puanla 3’üncü sırada bitirdi. O sezon lige yükselen Adana Demirspor ve Giresunspor’un da 70 puanı olmasına rağmen kırmızı-beyazlılar 3’lü averaj ile Süper Lig fırsatını kaçırdı. Play-off’ta da Altınordu’ya elendi. Sezonun tamamlanmasının ardından Karadeniz temsilcisinde Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar bu sezonda lig boyunca en fazla 2’nci sıraya yükseldi ve hiç lider olamadı.

2021-2022 sezonu Samsunspor açısından iyi geçmedi. Samsun temsilcisi sezona Mehmet Altıparmak yönetiminde başladı. Alınan kötü sonuçların ardından takımın başına Fuat Çapa getirildi. Fuat Çapa ile sezonun bitimine birkaç hafta kala yollar ayrıldı ve kalan maçlarda takımı altyapı hocaları çalıştırdı. Geçen sezonu arayan kırmızı-beyazlılar; bu sezonu 36 maçta 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile 51 puanla 7’nci sırada bitirdi. Lig boyunca liderlik koltuğuna oturamayan Samsun temsilcisi, 36 hafta boyunca ilk 5 takım arasına da giremedi.

Samsunspor Spor Toto 1. Lig’de oynadığı 2 sezon ve 70 haftada hiç liderlik koltuğuna oturamadan 2022-2023 sezonuna da ‘şampiyonluk’ parolası ile başladı. Kırmızı-beyazlılar, bu sezona Teknik Direktör Bayram Bektaş yönetimi ile başladı. Alınan kötü sonuçlar ve taraftar tarafından beğenilmeyen futbol sonrası Bayram Bektaş gönderilerek, takımın başına Hüseyin Eroğlu getirildi. 6. haftada Samsunspor başında ilk maçına çıkan Hüseyin Eroğlu iyi bir ivme yakalayarak 11. sırada Bayram Bektaş’tan aldığı takımı 21 maç sonunda lider yaptı. Eroğlu yönetiminde lider Eyüpspor’un 10 puan gerisinden gelen Samsunspor, bu dönemde 15 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 9 puanla devraldığı takımın puanını 41’e çıkartarak lig lideri oldu. Eyüpspor’u ikili averaj ile geride bırakan Samsunspor, 21. maçlar sonunda ligin yeni lideri oldu. Kırmızı-beyazlılar son Erzurumspor FK galibiyeti ile birlikte 3 yıldır mücadele ettiği Spor Toto 1. Lig’de 2,5 sezon ve 90 hafta sonunda liderliğin keyfini sürdü. Samsunspor; Eroğlu yönetiminde sadece lig lideri olmakla kalmadı, hem ligin en çok gol atan takımı (36 gol) hem de averajı en iyi olan takımı (18 averaj) olarak da dikkat çekti.

Lider Samsunspor’u 41 puanlı Eyüpspor, 38 puanlı Bodrumspor, 37 puanlı Ankara Keçiörengücü ve 34’er puanlı Pendikspor, Çaykur Rizespor, Bandırmaspor, Sakaryaspor ve Boluspor takip ediyor.
Ayrıca Samsunspor, 21 haftası geride kalan ligde puan tablosunda ilk 10 sıra içerisinde yer alan hiçbir takıma mağlup olmadı. Kırmızı-beyazlılar kalan maçlarda Manisa FK (D), Çaykur Rizespor (E), Sakaryaspor (D), Bandırmaspor (E), Gençlerbirliği (D), Altınordu (E), Boluspor (D), Pendikspor (E), Göztepe (D), Tuzlaspor (E), Ankara Keçiörengücü (E), Denizlispor (D), Yeni Malatya (D), Bodrumspor (E) ve Adanaspor (D) ile karşılaşarak sezonu bitirecek.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Amir Hadziahmetovic, Kartal oluyor! Beşiktaş'ın yeni transferi bugün İstanbul'a geliyor!
FUTBOL Beşiktaş'ın transferi bugün İstanbul'da
Galatasaray transferde atağa kalkıyor! Luka Jovic ve Musa Barrow... - Son dakika GS transfer haberleri
FUTBOL Aslan gaza basıyor!
Galatasaray - Ümraniyespor maçı muhtemel 11! Galatasaray Ümraniyespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Okan Buruk kararını verdi
FUTBOL Rotasyon zamanı!
Patrick van Aanholt: Geri geldiğim için çok mutluyum
FUTBOL "Geri geldiğim için çok mutluyum"
PSG'ye Ziyech şoku
FUTBOL PSG'ye Ziyech şoku
Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fabrizio Romano'dan Coutinho ve Aubameyang iddiası - FB transfer haberleri
FUTBOL Fabrizio Romano'dan 2 dünya yıldızı iddiası!
Chelsea, Enzo Fernandez'i rekor bedelle transfer etti
FUTBOL Transferde rekor kırıldı!
Neymar'ın kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi! Rafaella Santos'a bakan bir daha bakıyor! - Spor haberleri
FUTBOL Neymar'ın kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi
Dünya Kupası’nda rüzgar gibi esmişti! Hırvat model Ivana Knöll’ü kimse durduramıyor! - Spor haberleri
FUTBOL Hırvat model Ivana Knöll’ü kimse durduramıyor!
Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman ve hangi tarihte bitiyor? 2022-2023 Ara transfer dönemi son günü açıklandı!
FUTBOL Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.