        Samsunspor, Musaba'nın boşluğunu Capemba ile dolduruyor!

        Samsunspor, Musaba'nın boşluğunu Capemba ile dolduruyor!

        Samsunspor, Fenerbahçe'ye transfer olan Anthony Musaba'nın alternatifini çabuk buldu. Kırmızı-beyazlılar, Polonya Ligi'nde Radomiak'ta forma giyen Andola'lı kanat oyuncusu Capita Capemba ile büyük ölçüde el sıkıştı.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2026 - 11:41 Güncelleme: 10.01.2026 - 11:41
        Samsun, Musaba'nın boşluğunu dolduruyor!
        Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Devre arasında Anthony Musaba'yı Fenerbahçe'ye kaptıran kırmızı-beyazlılar, Hollandalı yıldızın boşluğunu dolduruyor...

        Samsunspor bu doğrultuda Polonya ekiplerinden Radomiak’ta forma giyen Capita Capemba'yı kadrosuna katıyor.

        HT Spor muhabiri Uğur Yapıcı'nın haberine göre; Karadeniz ekibi, 24 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi konusunda sona yaklaşırken, aradaki ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından Capemba'yı resmen açıklayacak.

        Sol ve sağ kanatta forma giyebilen Angola'lı futbolcu, bu sezon Radomiak'ta 15 lig maçına çıkarken, 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

        Capemba'nın güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olarak gösteriliyor.

