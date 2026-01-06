Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor Teknik Direkörü Thomas Reis: Agresif değildik - Futbol Haberleri

        Thomas Reis: Agresif değildik

        Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe'ye karşı ilk yarı istediklerini gerçekleştiremediklerini belirterek, "İkinci yarı sistem değişikliği de olmak üzere birçok değişiklik yaptık ancak agresif değildik. Agresifliğe ihtiyacımız var" dedi.

        Giriş: 06.01.2026 - 23:37 Güncelleme: 06.01.2026 - 23:37
        "Agresif değildik"
        Samsunspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştığı Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu.

        Maç sonu açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. İlk yarı istediklerimizi gerçekleştiremedik. İkinci yarı sistem değişikliği de olmak üzere birçok değişiklik yaptık ancak agresif değildik. Agresifliğe ihtiyacımız var. Ligin ikinci yarısı bizim adımıza zorlu geçecek. Sakat oyuncularımız var. Onların biran önce gelmesini istiyoruz. Ligin ikinci yarısına iyi başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

