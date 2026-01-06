Samsunspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştığı Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. İlk yarı istediklerimizi gerçekleştiremedik. İkinci yarı sistem değişikliği de olmak üzere birçok değişiklik yaptık ancak agresif değildik. Agresifliğe ihtiyacımız var. Ligin ikinci yarısı bizim adımıza zorlu geçecek. Sakat oyuncularımız var. Onların biran önce gelmesini istiyoruz. Ligin ikinci yarısına iyi başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.